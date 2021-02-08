9 лютого відзначається Міжнародний день стоматолога. Дата святкування обрана не випадково. Свято відзначається в день шанування святої Аполлонії Олександрійської, яка, піддавшись тортурам язичників, відмовилася відректися від християнства.

Жінка витримала всі муки, і, коли 9 лютого 249 року їй пригрозили стратою на вже розпаленому багатті, якщо вона не виконає вимоги, вона стрибнула у вогонь і згоріла.

Атрибутами святої стали зуби або щипці. З тих пір існує повір’я, що, якщо вимовити “Santa Apollonia”, то зубний біль відступить.

9 лютого – яке сьогодні свято

Також 9 лютого віруючі православні згадують перенесення святих мощей Іоанна Златоуста з Коман в Константинополь в 438 році.

Раніше в цей день молилися Іоанну про освіту розуму і просили допомоги. Люди уважно ставилися до домашнього вогнища, наприклад, піч топили особливим чином. Все це обіцяло хороший достаток.

Іменини 9 лютого

Іменини сьогодні відзначають Дмитро, Петро та Іван.

Прикмети на 9 лютого

Якщо хмари пливли проти вітру, значить, варто чекати снігу.

Після хуртовини звертали увагу на замети: якщо верхівка замету була закругленою, то чекали хорошого врожаю.

Що не можна робити 9 лютого

Дарувати і отримувати подарунки.

Мити голову.

Календар церковних свят на лютий

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на лютий 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Зокрема, в останньому місяці зими віряни згадують святителя Микиту, мученика Никифора, а також відзначають Стрітення Господнє.