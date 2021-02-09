10 лютого – день ангела Ольги. За однією з версій, ім’я має скандинавське коріння і перекладається як свята, за іншою – слов’янське і означає чудотвориця.

Це гарне ім’я поширене в Україні. Його власниці дуже активні і цілеспрямовані.

Однак іноді вони можуть бути замкнутими, через що потребують особливої ​​уваги з боку навколишніх.

Найкращі привітання з іменинами Ольги у прозі і листівках дивіться на Фактах ICTV.

Привітання з днем ангела Ольги у прозі

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Олю, вітаю тебе з іменинами! У цей день хочу побажати тобі здоров’я і благоденства. Нехай Господь береже тебе, направляє на твій шлях лише добрих людей з чистими думками.

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З Днем ангела Ольги! Будь постійно сповнена відваги, впевненості, сили, розуму, прагнення до успіху та натхнення. Нехай Бог тебе оберігає!

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Олю, ти промінчик світла у нашому житті. В твої іменини ми тобі бажаємо лише удачі та сили витерпіти все, що приготувала тобі доля. Залишайся такою ж гарною і позитивною людиною.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Привітання з днем ангела Ольги у листівках

Календар церковних свят на рік

Протягом року українці святкуватимуть низку церковних свят.

Серед них – Благовіщення, Великдень, Трійця.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.