Святкування Дня стоматолога 9 лютого пов’язують зі святою Аполлонією.
Начебто саме у цей день у 249 році Аполлонія під час тортур попросила її розв’язати нібито для того, щоб стати на коліна, однак сама кинулася у вогонь.
Після такого вчинку з’явилася легенда, що згадка імені Аполлонії і молитва їй може допомогти від сильного зубного болю. У 300 році її канонізували як святу мученицю.
Попри те, що свято неофіційне, в Україні його відзначають вже майже три десятки років – з 1993 року.
Факти ICTV пропонують долучитися до свята і написати близьким і знайомим СМС-привітання з День стоматолога.
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З міжнародним днем стоматолога,
Вас сьогодні весь світ вітає.
І здоров’я і щастя величезного,
Благополуччя вам бажає.
Людям посмішки прекрасні даруєте,
Спеціаліст ви просто від Бога.
Нехай усипана трояндами червоними,
На шляху до радості буде дорога!
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З Днем стоматолога вас вітаю!
Твердості духу і щастя бажаю!
Нових відкриттів у вашій професії,
Щоб усмішки ви робили все кращі.
Добрих, успішних, надійних клієнтів.
Багато прекрасних й веселих моментів.
Благополуччя вам і радісних знахідок.
Ви – справді талант-самородок!
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Стоматологам сьогодні
Ми бажаємо відпочити
І рукою без жалю
На проблеми всі махнути.
Білозубою посмішкою
Нехай зустрічає вас удача,
Міцних нервів і терпіння
Нехай вона несе на додачу.
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З днем стоматолога вас я привітаю
І з посмішкою скажу, не приховаю,
Краще доктора в світі не знаю,
Обійди хоч всі землі, до краю!
Адже ви даруєте людям здоров’я,
Щоб посмішки сяяли завжди,
Щоб зуби всі були в порядку,
Щоб про біль забути назавжди!
Побажаю сьогодні удачі,
Майстерності, віртуозності враз.
Щоб вирішувалися легко все завдання,
Щоб цінували чемно вас!
У календарі свят на лютий немає додаткових вихідних, але є багато святкових дат, з якими варто привітати один одного.
Зокрема, 14 лютого відзначають найромантичніше свято – День Святого Валентина. А з 24 лютого до 1 березня українці святкуватимуть Масляну.