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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

День стоматолога: найкращі привітання в картинках

День стоматолога 2021 святкують у вівторок, 9 лютого. Здавна стоматологи вважалися одними із найцінніших лікарів.

День стоматолога: найкращі привітання в картинках

Нерозривно День стоматолога пов’язано із мученицею Аполлонією Александрійською, яка загинула через відмову зректися від християнства.

Атрибутами мучениці Аполлонії стали зуби або щипці: існує повір’я, що, якщо вимовити Santa Apollonia, то зубний біль відступить.

Якщо у вашому колі є представники цієї чудової професії, не забудьте привітати їх.

Факти ICTV публікують для вас найкращі привітання з Днем стоматолога 9 лютого.

День стоматолога: привітання в картинках

День стоматолога: привітання в картинках

День стоматолога: привітання в картинках

День стоматолога: привітання в картинках

День стоматолога: привітання в картинках

День стоматолога: привітання в картинках

Календар церковних свят на лютий

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на лютий 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Зокрема, в останньому місяці зими віряни згадують святителя Микиту, мученика Никифора, а також відзначають Стрітення Господнє.

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