День стоматолога: привітання в картинках

День стоматолога 2021 святкують у вівторок, 9 лютого. Здавна стоматологи вважалися одними із найцінніших лікарів.

Нерозривно День стоматолога пов’язано із мученицею Аполлонією Александрійською, яка загинула через відмову зректися від християнства.

Атрибутами мучениці Аполлонії стали зуби або щипці: існує повір’я, що, якщо вимовити Santa Apollonia, то зубний біль відступить.

Якщо у вашому колі є представники цієї чудової професії, не забудьте привітати їх.

Факти ICTV публікують для вас найкращі привітання з Днем стоматолога 9 лютого.

Календар церковних свят на лютий

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на лютий 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Зокрема, в останньому місяці зими віряни згадують святителя Микиту, мученика Никифора, а також відзначають Стрітення Господнє.