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Факти / Lifestyle
Валерія Маліцька |

День закоханих – час освідчень! Як зробити пропозицію

14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. У цей день багато людей зізнаються у коханні і роблять пропозицію руки і серця.

Как сделать предложение в день Святого Валентина

Дівчата мріють про це все життя, а чоловіки гадають, в який спосіб це зробити найоргигінальніше.

Ми зібрали кілька цікавих ідей, які підштовхнуть вас до найкращої пропозицією вашій другій половинці.

Пропозиція перед натовпом

Найчастіше пропозиції на вулиці або перед великою кількістю людей найнесподіваніші.

Можна домовитися з друзями розіграти вашу кохану, зробити флешмоб або використовувати її захоплення.

Але переконайтеся, що ваша обраниця не буде проти, що ваші почуття виставлять на показ перед великою аудиторією.

Як зробити пропозицію в День святого Валентина

Скажіть це з цукеркою

Можна подарувати дівчині скромну коробку цукерок, в якій вона і знайде заповітну коробочку.

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Крім того, можна купити пакет солодощів і сказати, що ви знайдете саме те, що їй сподобається найбільше і зі словами Так, це точно тобі підійде дістати обручку з набору солодощів.

Ваша друга половинка любить солодке?

Відтворення першого побачення або особливого моменту

Для тих, хто вже багато років разом, цікаво відтворити якийсь значущий для вас момент.

У такий спосіб ви покажите, наскільки він був важливий для вас, і здивуєте кохану.

Згадайте особливу фразу, яку вона говорила, або повторіть безглузду ситуацію, яка з вами сталася.

Це буде кумедно і романтично.

Як зробити пропозицію в День святого Валентина

Пазли

Замовте оригінальні пазли. Складіть їх разом.

В результаті там буде пропозиція прожити все життя.

Або зробіть на фоторедакторі вашу світлину, де дівчина вже буде з обручкою, й останній найважливіший пазл покладіть самостійно разом із заповітними словами.

Фотоальбом

Зберіть ваші найкращі фотографії в альбом.

А остання сторінка говоритиме А те, що буде далі, залежить від твоєї відповіді!

І в момент, коли дівчина догортає альбом, зробіть їй пропозицію.

Мовами світу

Є ще один цікавий варіант. Створіть альбом, в якому на кожній сторінці напишіть фразу Виходь за мене різними мовами світу і розбавте його вашими фото.

Не зізнавайтесь, як перекладаються ці слова. На останній сторінці буде питання українською.

Тільки переконайтеся, що ваша дівчина не поліглот, це точно зіпсує сюрприз.

  • Іспанська: Te Casas Conmigo?
  • Японська: 私 と 結婚
  • Німецька: Willst Du mich heiraten?
  • Італійська: lo sposerete?
  • Французька: Veux-tu m’épouser?
  • Португальська: Queres casar comigo?
  • Українська: Виходь за мене

Знайти обручку десь несподівано

Багато людей використовують стресові ситуації, щоб в кінці знайти обручку в якомусь несподіваному місці і зробити пропозицію.

Візьміть квитки за кордон і попросіть вийти заміж за вас біля пам’ятки.

Традиційно можна виїхати до Львова і зробити пропозицію в романтичному місці, або зібратися в Одесу і зробити пропозицію біля моря.

Як зробити пропозицію в День святого Валентина

Пожарунок на День святого Валентина 2021

ФотоGeorge Coletrain / Unsplash

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