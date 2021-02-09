Місячний календар стрижок на лютий 2021 року передбачає багато сприятливих днів для зміни іміджу, навіть кардинальної.

Однак не варто забувати про невдалі періоди, які можуть викликати зміну самопочуття, настрою і, відповідно, впливати на стан волосся після стрижки чи фарбування.

Факти ICTV підготували детальний календар стрижок на лютий 2021, щоб ви змогли обрати вдалий час для візиту до перукарні.

Місячний календар стрижок на лютий 2021

Місячний астропрогноз на 1 лютого

Вдалий день для стрижки чи фарбування волосся. Зміна зовнішності покращить не лише настрій, а й самопочуття.

Місячний астропрогноз на 2 лютого

2 лютого підходить для стрижки, однак не для кардинальних змін. Сьогодні можна зробити звичні процедури – підстригти чуб, посічені кінчики чи оновити фарбу.

Місячний астропрогноз на 3 лютого

Нейтральний період. Експерименти з волоссям не нашкодять, але й не матимуть позитивного впливу.

Місячний астропрогноз на 4 лютого

Невдалий день як для стрижки, так і фарбування. Відкладіть похід до майстра на більш сприятливий час.

Місячний астропрогноз на 5 лютого

Ще один нейтральний день. З одного боку, зміна іміджу може позитивно вплинути на кар’єрний ріст, однак з іншого – погіршити самопочуття.

Місячний астропрогноз на 6 лютого

Сьогодні краще не чіпати волосся. Максимум – займіться домашнім доглядом.

Місячний астропрогноз на 7 лютого

7 лютого не варто стригти та фарбувати волосся, тим більше, що ця дата припадає на неділю.

Місячний астропрогноз на 8 лютого

Один з найкращих днів у місяці для візиту до майстра. Стрижка, фарбування чи укладка – сьогодні можна вдатися до найсміливіших експериментів. Погортайте модні журнали та підберіть собі образ до вподоби.

Місячний астропрогноз на 9 лютого

Вдалий період для зміни зачіски. Після цього на вас більше звертатимуть увагу, є велика ймовірність нових знайомств.

Місячний астропрогноз на 10 лютого

10 лютого – день з нейтральним відтінком. Щоб не наражатися на неприємності, перенесіть похід до перукарні на інший день.

Місячний астропрогноз на 11 лютого

Місяць буде у фазі молодика. Стрижка – не найкращий варіант у цей день. Вона може негативно вплинути на волосся, позбавити його енергії та здоров’я.

Місячний астропрогноз на 12 лютого

Сьогодні краще власноруч провести процедури для догляду за волоссям. Після рук майстра на шкірі голови може з’явитися лупа, а зміна зачіски може викликати негативні реакції оточення. Тому сьогодні обходьте салони краси стороною.

Місячний астропрогноз на 13 лютого

У цей проміжок часу астрологи не рекомендують стригти волосся. Після процедури є ймовірність погіршення самопочуття та фінансового становища.

Місячний астропрогноз на 14 лютого

У неділю, 14 лютого, буде переважати негативна енергія, тому за можливості не відвідуйте перукарню.

Місячний астропрогноз на 15 лютого

Зміна іміджу не принесе позитивних емоцій, нова зачіска дуже швидко вам набридне. Невдалими будуть будь-які операції з волоссям.

Місячний астропрогноз на 16 лютого

Стрижка сьогодні може стати причиною послаблення імунітету та появою депресії.

Місячний астропрогноз на 17 лютого

17 лютого – доволі суперечливий день. З одного боку, стрижка сприятиме швидкому росту волосся, а з іншого – може спричинити конфлікти та проблеми зі здоров’ям.

Місячний астропрогноз на 18 лютого

Чудовий день для зміни зачіски. Нова стрижка підніме самооцінку, принесе радість та удачу. Фарбування у натуральні відтінки буде вам личити.

Місячний астропрогноз на 19 лютого

Сьогодні можна записатися на стрижку, однак фарбування краще уникати.

Місячний астропрогноз на 20 лютого

20 лютого фахівці радять відмовитися від стрижок, однак можна підрівняти чуба або поекспериментувати зі зміною кольору.

Місячний астропрогноз на 21 лютого

Експерименти з волоссям додадуть впевненості в собі, тим більше, воно буде швидше рости. Проте від кардинальних змін краще відмовитися.

Місячний астропрогноз на 22 лютого

Небажано відвідувати салон краси сьогодні. Інакше ви ризикуєте накликати біду та проблеми зі здоров’ям.

Місячний астропрогноз на 23 лютого

Зміна іміджу сьогодні додасть вам привабливості. Проведіть домашні процедури для зміцнення та оздоровлення волосся, не забувайте також про масаж голови.

Місячний астропрогноз на 24 лютого

Стрижка або фарбування сприятимуть покращенню матеріального стану, а також допоможуть зміцнити стосунки з керівництвом. Тож сміливо вирушайте до салона.

Місячний астропрогноз на 25 лютого

Астрологи стверджують, що операції з волоссям можуть викликати невдачі. Однак, з іншого боку, сьогодні вдалий час для експериментів з кольором волосся. Якщо ви давно мрієте про новий відтінок, сьогодні вдалий день для реалізації задумів.

Місячний астропрогноз на 26 лютого

26 лютого похід у перукарню може вас здивувати та засмутити. Займіться буденними справами, а зміну зовнішності заплануйте на потім.

Місячний астропрогноз на 27 лютого

Сьогодні черговий нейтральний період для стрижки та фарбування, однак результат буде вам до вподоби.

Місячний астропрогноз на 28 лютого

Небажано стригтися у цей період. Будь-які зміни можуть стати причиною невдачі.

Гороскоп на 2021 рік

У 2021 році багатьом знакам зодіаку буде щастити у різних сферах – хтось знайде своє кохання, хтось підніметься кар’єрними сходами, а хтось покращить фінансовий стан.

Дивіться детальний гороскоп на 2021 рік для усіх знаків зодіаку на Фактах ICTV та дізнайтеся, що вас чекає цього року та від чого краще відмовитися.