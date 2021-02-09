Накопичувальна пенсійна система може запрацювати 2021 року

Премєр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що уряду вже цього року вдасться запустити накопичувальну пенсійну систему.

На його думку, накопичувальна пенсійна система даватиме можливість українцям отримувати достойні пенсії та розвиватиме економіку країни. Тому запровадження такої системи – важливе завдання для влади.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на форумі Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді.

За його словами, уряд розробив з Міністерством соціальної політики стратегію запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Тому Кабмін протягом року працюватиме з профільними комітетами Верховної Ради над ухваленням законопроекту щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи.

В Україні можуть запровадити щорічну індексацію пенсій

Кабмін пропонує з 2022 року встановити щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що це питання не повинно бути елементом політичних маніпуляцій. Уряд запропонував встановити чіткі рамки індексації пенсій.