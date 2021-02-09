Південна Корея запускає тест на Covid-19 для домашніх кішок і собак

У Південній Кореї домашнім кішкам і собакам робитимуть тести на коронавірус, якщо у них з’являться симптоми.

Це сталося через кілька тижнів після того, як країна повідомила про перший випадок Covid-19 у тварини – у кошеня.

Домашня тварина має бути поміщена на карантин у будинку, якщо тест на вірус дає позитивний результат.

– Немає необхідності відправляти домашню тварину в ізолятор, оскільки немає жодних доказів того, що Covid-19 може передаватися між людьми і тваринами, – розповів співробітник служби контролю захворювань.

Але якщо власники тварини госпіталізовані з Covid-19, занадто хворі або занадто старі, щоб піклуватися про них, домашня тварина буде поміщено в карантин у міській установі.

У Південній Кореї пацієнти з Covid-19 зазвичай поміщаються в карантинні установи, якщо їм не потрібне стаціонарне лікування.

Влада нагадує, щоб жителі тримали домашніх тварин на відстані не менше двох метрів від людей і інших домашніх тварин, коли вигулюють їх.

Цифрові паспорта для собак

У китайському місті Ханчжоу оцифрували носи собак. Відтепер у місті працюватиме система розпізнавання носів домашніх улюбленців.

Для цього треба завантажити спеціальний додаток від компанії Alibaba, зробити фото, після чого тварина отримає цифрове посвідчення. Такий сервіс дозволить ідентифікувати собаку, якщо вона загубиться.