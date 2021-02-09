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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Походження Covid-19 та небезпека вакцин: Facebook видалятиме сумнівні пости

Представники Facebook оновили список тверджень про коронавірус, через які пости у соцмережі видалятимуть.

Facebook

Частина обмежень й надалі стосуватиметься поширення неправдивої інформації про вакцинацію проти Covid-19.

Пости з якими даними видалятимуться:

  • коронавірус був створений руками людини;
  • вакцини проти коронавірусу неефективні для запобігання захворювання;
  • хворіти безпечніше, ніж вакцинуватися;
  • вакцини небезпечні, токсичні або викликають аутизм.

Рішення розширити список тверджень, за які будуть банити, компанія ухвалила після спілкування з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров’я. Нововведення діятимуть і в Instagram.

Інформація про коронавірус

Після появи коронавірусу у мережі почало поширюватися багато фейковий інформації про походження, характеристики вірусу.

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Facebook банитиме неправдиву інформацію про вакцину від Covid-19

Чергова інформаційна хвиля виникла після винаходу вакцини і початку процесу вакцинації. Це заважає проведенню імунізації і боротьбі з пандемією. Через це представники великих соцмереж почали видаляти пости з неправдивою інформацією про коронавірус.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Facebook

Фото: Unsplash

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