Представники Facebook оновили список тверджень про коронавірус, через які пости у соцмережі видалятимуть.

Частина обмежень й надалі стосуватиметься поширення неправдивої інформації про вакцинацію проти Covid-19.

Пости з якими даними видалятимуться:

коронавірус був створений руками людини;

вакцини проти коронавірусу неефективні для запобігання захворювання;

хворіти безпечніше, ніж вакцинуватися;

вакцини небезпечні, токсичні або викликають аутизм.

Рішення розширити список тверджень, за які будуть банити, компанія ухвалила після спілкування з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров’я. Нововведення діятимуть і в Instagram.

Інформація про коронавірус

Після появи коронавірусу у мережі почало поширюватися багато фейковий інформації про походження, характеристики вірусу.

Чергова інформаційна хвиля виникла після винаходу вакцини і початку процесу вакцинації. Це заважає проведенню імунізації і боротьбі з пандемією. Через це представники великих соцмереж почали видаляти пости з неправдивою інформацією про коронавірус.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Facebook