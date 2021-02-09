Представники Facebook оновили список тверджень про коронавірус, через які пости у соцмережі видалятимуть.
Частина обмежень й надалі стосуватиметься поширення неправдивої інформації про вакцинацію проти Covid-19.
Пости з якими даними видалятимуться:
- коронавірус був створений руками людини;
- вакцини проти коронавірусу неефективні для запобігання захворювання;
- хворіти безпечніше, ніж вакцинуватися;
- вакцини небезпечні, токсичні або викликають аутизм.
Рішення розширити список тверджень, за які будуть банити, компанія ухвалила після спілкування з фахівцями Всесвітньої організації охорони здоров’я. Нововведення діятимуть і в Instagram.
Інформація про коронавірус
Після появи коронавірусу у мережі почало поширюватися багато фейковий інформації про походження, характеристики вірусу.
Чергова інформаційна хвиля виникла після винаходу вакцини і початку процесу вакцинації. Це заважає проведенню імунізації і боротьбі з пандемією. Через це представники великих соцмереж почали видаляти пости з неправдивою інформацією про коронавірус.
Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Facebook