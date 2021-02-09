Погода на 9 лютого в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 9 лютого в Україні буде морозною і сніжною. Вітер переважно північно-західний, його швидкість досягне 7-12 м/с.
Середня вологість повітря становитиме понад 85%, що вплине на відчуття холоду.
Детальніше про погоду в Україні 9 лютого – у матеріалі Фактів ICTV.
На Сході сніжно і похмуро: денна температура становитиме до -2°, вночі подекуди до -8°.
На Заході майже у всіх областях снігопади: денна температура до -3°, вночі до -6°.
На Півдні традиційно найтепліше: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до +10°, вночі – +1°.
На Півночі очікуються снігопади: вдень до -4°, вночі подекуди до -11°.
У Центрі похмуро та прохолодно: вночі до -6°, вдень до +3°.
У Києві синоптики прогнозують до -4° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до -9°.
Погода в Україні в лютому 2021
В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в лютому 2021 буде морозною та сніжною.
В останньому місяці зими часто змінюватиметься напрямок вітру. Середня місячна температура лютого складе від -3° до +2°.