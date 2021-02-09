Погода на 9 лютого в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 9 лютого в Україні буде морозною і сніжною. Вітер переважно північно-західний, його швидкість досягне 7-12 м/с.

Середня вологість повітря становитиме понад 85%, що вплине на відчуття холоду.

Детальніше про погоду в Україні 9 лютого – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході сніжно і похмуро: денна температура становитиме до -2°, вночі подекуди до -8°.

На Заході майже у всіх областях снігопади: денна температура до -3°, вночі до -6°.

На Півдні традиційно найтепліше: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до +10°, вночі – +1°.

На Півночі очікуються снігопади: вдень до -4°, вночі подекуди до -11°.

У Центрі похмуро та прохолодно: вночі до -6°, вдень до +3°.

У Києві синоптики прогнозують до -4° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до -9°.

Погода в Україні в лютому 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в лютому 2021 буде морозною та сніжною.

В останньому місяці зими часто змінюватиметься напрямок вітру. Середня місячна температура лютого складе від -3° до +2°.