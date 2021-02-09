Профілактика та причини появи тарганів у домі
Перш ніж почати виводити тарганів у вашій квартирі, слід встановити причину їхньої появи. Вона може бути банальною: відсутність регулярного генерального прибирання, зберігання сміття або брудний посуд у раковині. У такому випадку допоможуть прості, але ефективні способи.
Підтримуйте у квартирі чистоту та порядок.
Якщо у вашому будинку оселилися ці комахи, то для початку необхідно влаштувати генеральне прибирання. Особливу увагу потрібно приділяти кухні та ванні. Замітати та мити підлогу в квартирі потрібно щодня, так само окрему увагу потрібно приділити полицям на кухні. Їх необхідно розібрати, а крупи пересипати та зберігати в герметичному посуді.
Сміття необхідно виносити щодня, а в будинку стежити, щоб пакет зі сміттям був закритий. Також не варто розміщувати сміттєвий пакет у шафі під раковиною. Їжу необхідно зберігати в герметичних упаковках, а посуд мити відразу після приготування страв. Хліб також слід зберігати у герметичній упаковці та стежити за тим, щоб на столі не було крихт від хліба.
Крім цього дуже важливо закрити доступ до води.
Для цього слід дотримуватися простих правил:
- завжди мити посуд відразу після приготування їжі;
- витирати ванну після прийняття душу;
- відкривати двері для провітрювання ванни;
- витирати воду в раковині одразу після миття посуду.
Ефект від дотримання таких порад вимагає часу, проте приводить до бажаного результату. Однак не всі готові чекати, тому існує безліч способів, які допоможуть значно прискорити цей процес.
Виморожування
Попри всю живучість цих комах, вони погано переносять холод. Для цього способу досить просто створити умови, непридатні для їхнього існування.
Це абсолютно безкоштовний спосіб, проте використовувати його можна тільки під час зимових морозів. Для цього вам необхідно відкрити вікна у всій квартирі та залишити її на 8-10 годин.
Температура повинна бути не вище 8 градусів морозу. За цей час більшість тарганів просто не виживе. Також цей спосіб допомагає позбутися від яєць комах. Це виключить загрозу їх поширення у вашій квартирі.
Сучасні хімічні препарати: аерозолі та інсектицидні спреї
На ринку представлено безліч різних засобів: гелі, спреї, аерозолі, пастки, токсичні пасти та порошки. В такому різноманітті кожен може обрати засіб, залежно від своїх фінансових можливостей. Такий спосіб використовують як доповнення до регулярного прибирання, а якщо у вашому будинку таргани вже завелися, без цих препаратів позбутися їх буде досить складно.
Аерозолі та інсектицидні спреї
Досить популярні засоби в боротьбі з небажаними співмешканцями. Для їхнього застосування необхідно розпилити засіб у темних ділянках та кутах, а потім залишити квартиру на кілька годин.
Після повернення ви відразу переконаєтеся в ефективності роботи цього засобу.
Під час використання спрею слід бути обережним, тому що хімічні речовини можуть нашкодити не тільки тарганам, але й господарям квартири. Під час обробки кімнати людина повинна бути у захисній масці та рукавичках. Це допоможе мінімізувати шкоду для вашого здоров’я.
Після використання аерозолів квартиру необхідно провітрити, а також провести вологе прибирання приміщення.
Ціна таких аерозолів залежить від бренду, однак в середньому такий спрей обійдеться вам в 150-300 гривень.
Гелі, порошки та таблетки
Гелі та пасти
Чудовий засіб, що не приносить шкоди для здоров’я. До мінусів можна віднести те, що побачити ефект після використання можна тільки за декілька днів.
Для застосування такого засобу необхідно локально нанести гель в місця, де мешкають таргани. Це кути, кухонні полиці, раковина та відро для сміття. Загибель комах відбувається за ланцюговою реакцією, поступово знищуючи всю колонію.
Ціна гелів в середньому становитиме 70 гривень.
Порошок, таблетки та мікрокапсули
Самостійно ці препарати не можуть допомогти у боротьбі з тарганами, однак можуть стати чудовим доповненням. Для цього порошок або таблетки необхідно розмістити в проблемних ділянках квартири: на полицях, під раковиною та у ванній кімнаті.
Середня ціна засобу становить 15-30 гривень.
Борна кислота
Це відомий народний засіб, який стає прекрасним помічником у боротьбі зі шкідливими жителями у вашій квартирі. Коли порошкова борна кислота потрапляє в організм таргана, вона повністю зневоднює комаху, що призводить до її загибелі.
Цей недорогий порошок спрацює за кілька днів після обробки. Його можна просто розсипати, але це не дуже ефективний спосіб.
Як використовувати борну кислоту? Для цього необхідно змішати її з борошном та цукром, а потім зробити з суміші невеликі кульки.
Після цього їх слід покласти в темних куточках кухні: під раковиною, за холодильником, відром для сміття та на кухонних полицях.
Процедуру необхідно повторювати кожні 2-3 дні. Плюс цього способу полягає в тому, що комахи самостійно розносять борну кислоту в місцях, де вони мешкають.
Повна дезінфекція квартири
Найефективнішим та найдорожчим способом є повна дезінфекція квартири. Якщо ви зустрічаєте небажаних гостей в денний час регулярно, то краще за все буде звернутися до послуг професійних служб.
У вашій квартирі буде проведена повна дезінфекція приміщення. Хімічна обробка передбачає використання отрутохімікатів, які дозволяють позбутися не тільки від комах, але й усіх їхніх личинок та яєць.
Ціна дезінфекції квартири залежить від кількості комах та розміру приміщення, яке необхідно обробити.
Середня ціна обробки двокімнатної квартири становить 1 500 гривень.