Перш ніж почати виводити тарганів у вашій квартирі, слід встановити причину їхньої появи. Вона може бути банальною: відсутність регулярного генерального прибирання, зберігання сміття або брудний посуд у раковині. У такому випадку допоможуть прості, але ефективні способи.

Підтримуйте у квартирі чистоту та порядок.

Якщо у вашому будинку оселилися ці комахи, то для початку необхідно влаштувати генеральне прибирання. Особливу увагу потрібно приділяти кухні та ванні. Замітати та мити підлогу в квартирі потрібно щодня, так само окрему увагу потрібно приділити полицям на кухні. Їх необхідно розібрати, а крупи пересипати та зберігати в герметичному посуді.

Сміття необхідно виносити щодня, а в будинку стежити, щоб пакет зі сміттям був закритий. Також не варто розміщувати сміттєвий пакет у шафі під раковиною. Їжу необхідно зберігати в герметичних упаковках, а посуд мити відразу після приготування страв. Хліб також слід зберігати у герметичній упаковці та стежити за тим, щоб на столі не було крихт від хліба.

Крім цього дуже важливо закрити доступ до води.

Для цього слід дотримуватися простих правил:

завжди мити посуд відразу після приготування їжі;

витирати ванну після прийняття душу;

відкривати двері для провітрювання ванни;

витирати воду в раковині одразу після миття посуду.

Ефект від дотримання таких порад вимагає часу, проте приводить до бажаного результату. Однак не всі готові чекати, тому існує безліч способів, які допоможуть значно прискорити цей процес.