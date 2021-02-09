10 лютого у світі відзначають День народження праски, Міжнародний день боротьби з епілепсією та Всесвітній день зернобобових культур.

Православна церква 10 лютого вшановує пам’ять преподобного Єфрема Сиріна, відомого богослова, проповідника та поета. У народі його називають Днем чудес, бо саме сьогодні може статися небачене диво.

Щоб захистити дім від злих людей і нечистої сили, 10 лютого підмітали в будинку полиновим віником. Ще на Єврема святували іменини домовика. На ніч йому залишали гостинці.

Іменини сьогодні святкують Ольга, Акуліна, Леонтій, Ігнат, Павло, Юхим, Георгій, Володимир, Іраклій та Федір.

Читайте Календар свят на лютий 2021

Прикмети на 10 лютого:

Сильний вітер – літо буде дощовим і холодним.

Туман 10 лютого також віщує дощове літо.

Ліс почорнів – до відлиги.

Кажуть, що на Єфрема добре клює риба.

Що не можна робити 10 лютого:

Вбивати комах: тарганів, клопів, цвіркунів, пауків тощо.

Сваритися, скандалити та лихословити.

У церковному календарі на лютий 2021 року є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє. Його щорічно відзначають 15 лютого.

Ознайомитись із церковним календарем на лютий 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.