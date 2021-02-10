Криптовалюта Ethereum продовжує встановлювати нові рекорди. Станом на 10.14 курс валюти вперше піднявся до позначки $1 830.

За добу курс Ethereum виріс на 4,4%. Однак станом на 14.55 його вартість знизилася до $1 748.

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Ринкова капіталізація криптовалюти досягала $208 млрд, добові обсяги торгів перевищили $43 млрд.

Ethereum – криптовалюта і платформа для створення децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейна, що працюють на базі розумних контрактів. Вона є другою за капіталізацією криптовалютою після Bitcoin.

Bitcoin оновив історичний максимум

9 лютого криптовалюта Bitcoin встановила рекорд. Його вартість зросла вище позначки $48 тис.

Вартість криптовалюти зросла після того, як компанія Tesla Ілона Маска повідомила, що інвестувала $1,5 млрд у валюту. Тоді її курс одразу підскочив до майже $44,9 тис.

Джерело: Coindesk