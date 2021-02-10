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Анастасія Рогожінська |

Оголошено шорт-лист Оскара 2021 у дев’яти номінаціях

Американська кіноакадемія оприлюднила короткий список номінантів 93-ї церемонії вручення премії Оскар 2021 у дев’яти номінаціях.

Оскар 2020

Вручатимуть премії Оскар 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.

Фільми українських режисерів, Валентина Васяновича Атлантида та Ірини Цілик Земля блакитна, ніби апельсин – у номінацію не потрапили.

Шорт-лист Оскара-2021

Найкращий документальний фільм:

  • Все: Боротьба за демократію (All in: The fight for democracy);
  • Молоді політики (Boys state);
  • Колектив (Collective);
  • Кріп Кемп (Crip Camp);
  • Дік Джонсон є мертвим (Dick Johnson Is Dead);
  • Гунда (Gunda);
  • МЛК/ФБР (MLK​​/FBI);
  • Агент кротів (The Mole Agent);
  • Мій учитель – восьминіг (My Octopus Teacher);
  • Ноктюрн (Notturno);
  • Художник і злодій (The Painter and the Thief);
  • 76 днів (76 Days);
  • Час (Time);
  • Мисливці за трюфелями (The Truffle Hunters);
  • Ласкаво просимо до Чечні (Welcome to Chechnya).

Найкращий короткометражний документальний фільм:

  • Гаряча лінія по абортам, це Ліза (Abortion Helpline, This Is Lisa);
  • Блюз call-центра (Call Center Blues);
  • Колетт (Colette);
  • Концерт — це розмова (A Concerto Is a Conversation);
  • Не розділяти (Do Not Split);
  • Голодна палата (Hunger Ward);
  • Істерична дівчина (Hysterical Girl);
  • Пісня про кохання для Латаші (A Love Song for Latasha);
  • Швидкісні кубери (The Speed Cubers);
  • Що зробила б Софі Лорен? (What Would Sophia Loren Do?).

Найкращий міжнародний художній фільм:

  • Куди ти йдеш, Аїда, Боснія и Герцеговина (Quo Vadis, Aida);
  • Агент кротов, Чилі (The Mole Agent);
  • Шарлатан, Чехія (Charlatan);
  • Ще по одній, Данія (Another Round);
  • Двоє з нас, Франція (Two of Us);
  • Прокляття Ла Йорни, Гватемала (La Llorona);
  • Кращий час, Гонконг (Better Days);
  • Діти сонця, Іран (Sun Children);
  • Ніч королів, Кот-д’Івуар (Night of the Kings);
  • Я більше не тут, Мексика (I’m No Longer Here);
  • Надія, Норвегія (Hope);
  • Колектив, Румунія (Collective);
  • Дорогі товариші!, Росія (Dear Comrades!);
  • Сонце, Тайвань(A Sun);
  • Людина, який продала свою шкіру, Туніс (The Man Who Sold His Skin).

Найкращий грим та зачіски:

  • Хижі птахи та фантастична Харлі Квінн (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
  • Емма (Emma);
  • Глорія (The Glorias );
  • Елегія Гіллбіллі (Hillbilly Elegy);
  • Містер Джангл і різдвяна подорож (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
  • Дрібниці (The Little Things);
  • Ма Рейні: Мати блюзу (Ma Rainey’s Black Bottom);
  • Манк (Mank);
  • Одна ніч в Майамі … (One Night in Miami …);
  • Піноккіо (Pinocchio).
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Оголошені номінанти на премію Золотий глобус

Найкраща музика до фільму:

  • Амоніт (Ammonite);
  • Заметіль душ (Blizzard of Souls);
  • П’ятеро однієї крові (Da 5 Bloods);
  • Людина-невидимка (The Invisible Man);
  • Містер Джангл і різдвяна подорож” (Jingle Jangle: A Christmas Journey);
  • Дрібниці (The Little Things);
  • Життя попереду (The Life Ahead (La Vita Davanti a Se);
  • Манк (Mank);Північне небо (The Midnight Sky);
  • Мінар (Minari);
  • Мулан (Mulan);
  • Новини з усього світу (News of the World);
  • Душа (Soul);
  • Тенет (Tenet);
  • Суд над Чиказькою сімкою (The Trial of the Chicago 7).

Найкращі візуальні ефекти:

  • Хижі птахи та фантастична Харлі Квінн (Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn);
  • Бладшот (Bloodshot);
  • Манк (Mank);
  • Кохання і монстри (Love and Monsters);
  • Північне небо (The Midnight Sky);
  • Айван, єдиний і неповторний (The One and Only Ivan);
  • Мулан (Mulan);
  • Ласкаво просимо до Чечні (Welcome to Chechnya);
  • Душа (Soul).

Також оприлюднили шорт-лист претендентів у номінаціях- Найкращий анімаційний короткометражний фільм, Найкраща пісня і Найкращий художній короткометражний фільм.

15 головних серіалів 2020 від Золотого глобуса

3 лютого стали відомі номінанти премії Золотий глобус.

Для серіалів на премії виділено аж три секції: найкраща драма, мюзикл/комедія та міні-серіал або телефільм. Потрапили в номінації за підсумками 2020 року як новинки, так і маститі твори, що налічують не один сезон.

Фото: Dreamstime

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