Погода 10 лютого в Україні буде морозною й сніжною. Вітер переважно північно-східний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

На Сході йтиме мокрий сніг: денна температура сягатиме до 5°, вночі – до -2°.

На Заході майже у всіх областях снігопади: денна температура від -5° до 4°, вночі до -6°.

На Півдні синоптики прогнозують дощ: удень стовпчики термометрів покажуть до +13°, вночі – до +7°.

На Півночі очікуються снігопади: вдень до -7°, вночі подекуди до -14°.

У Центрі 10 лютого йтиме сніг із дощем: вночі до -4°, вдень до +5°.

У Києві сніжитиме і вдень і вночі. Температура повітря вдень становитиме до -5° вдень, ввечері – до -9°.

Погода в Україні в лютому 2021

Українські синоптики прогнозують, що погода в Україні в лютому 2021 року на 1,5-2,0° буде вище ніж середні багаторічні значення.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 25-58 мм. Більше снігу буде у гірських районах Закарпатської області та горах Криму – до 73-110 мм в межах середніх багаторічних значень.