SpaceX відкрив передзамовлення на супутниковий інтернет Starlink

Послуги супутникового інтернету Starlink від SpaceX, засновником якого є Ілон Маск, відкрились до передзамовлення лише у трьох країнах – Великій Британії, США та Канаді.

Користувачі Starlink можуть оформити передзамовлення на сайті компанії за $99. Нині послуга доступна тільки в трьох країнах, однак SpaceX планує розширити покриття вже до кінця 2021 року.

Люди сплачуватимуть $99 на місяць за користування інтернетом, а щоб замовити набір з Wi-Fi-роутера, термінала користувача і тарілки для з’єднання із супутником потрібно буде заплатити $499. Послуга була доступна у бета-версії з жовтня 2020 року.

На сайті компанії зазначають, що сплачені гроші за передзамовлення можна буде повернути у повному обсязі. Водночас наголошується, що розміщення депозиту не гарантує обслуговування.

У SpaceX стверджують, що виконувати замовлення можуть близько шести місяців або більше. Термін залежить від місця проживання замовника.

Ілон Маск також зазначив, що компанія повинна пройти через прірву негативного грошового потоку наступного року, щоб зробити Starlink фінансово життєздатним.

– Кожне нове угруповання супутників в історії призвело до банкрутства. Ми сподіваємося стати першими, з ким цього не станеться, – стверджує Маск.

Нові супутники Starlink

Компанія SpaceX запуcтила важку ракету-носія Falcon 9 з черговою партією у 60 інтернет-супутників системи Starlink.

Це вже 18-те виведення на орбіту групи супутників із травня 2019 року в рамках проекту Starlink.

Запуск здійснили зі стартового комплексу 39 А космічного центру імені Кеннеді у Флориді. До цього компанія відкладала запуск ракети-носія Falcon 9 через несприятливі погодні умови.

Джерело: CNBC