Кожен знак зодіаку, як і, звичайно, кожна людина, має свої унікальні риси. Але не всі з них можуть знайти між собою спільну мову – в дружніх чи романтичних стосунках.

Факти ICTV з’ясували сумісність знаків зодіаку в коханні та дружбі, та розкажуть вам, як її визначити за спеціальною таблицею.

Числа у таблиці означають наступне:

1-2 – Тут пара чи дружба не складеться, бо у стосунках будуть постійні суперечки та непорозуміння.

3-5 – Ця сумісність є ідеальною. Романтичні чи дружні стосунки між цими знаками зодіаку будуть злагодженими та довгими.

6-8 – Шанс, що з цього вийдуть хороші стосунки, малий. Проте може вийти непогана дружба.

9 – У цих знаків може вийти ідеальна дружба. Вона буде вірною та протриває роки.

10 – Обидва будуть впертими у своїх рішеннях, буде важко дійти до компромісу.

11-13 – Ці стосунки стануть незвичними та будуть багатими на яскраві події. У них буде повне взаєморозуміння.

14 – Тут стосунки навряд чи будуть вдалими, бо люди будуть різних темпераментів.

15 – Романтичні стосунки можуть бути вдалими та засновані на взаєморозумінні.

16-17 – Складно буде дійти до компромісу, бо обоє хочуть бути у центрі уваги. Союз стане вдалим, якщо навчитись розуміти один одного.

18 – Ці стосунки будуть дуже міцними. Адже знаки мають багато спільного.

19-21 – Пара чи друзі багато сваритимуться. Пара чи друзі можуть набриднути одне одному.

22-26 – Стосунки будуть довгими та теплими. У пари та друзів буде повне взаєморозуміння.

27-31 – Цей союз буде невдалим. У пари та друзів буде мало спільного і їм буде нудно один з одним.

32-36 – Цих знаків однозначно буде притягувати один до одного. Але їх союз буде непростим.

37-39 – Ці знаки ніколи не зрозуміють один одного. Постійні образи у бік один одного будуть нормою.

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40-43 – Ця пара буде красивою та щасливою. Їхній союз буде довгим.

44 – Тут буде мало спільного. Тому, якщо пара все ж складеться, то буде багато сварок.

45-47 – Стосунки будуть доволі вдалими. Але можливі сварки.

48-56 – Такі дружні та романтичні взаємини можуть бути нестабільними. Спочатку буде багато непорозумінь та сварок. Але пара може все виправити. Якщо це не вдасться, то вони перестануть спілкуватись.

57-60 – Пара буде щасливою. Можуть бути ревнощі, але при бажанні усі негаразди та непорозуміння можна виправити.

61 – Тут складеться прекрасна дружба, але не романтичні стосунки.

62-66 – Такий союз буде наповнений яскравими моментами. Пара матиме взаєморозуміння. Вони будуть духовно дуже близькими.

67-70 – Цій парі важливо навчитись розуміти один одного. У такому випадку вони стануть дуже щасливими.

71-73 – Максимум можлива лише симпатія та хороша дружба.

74-78 – Стосунки та дружба тут малоймовірні. Знакам буде нудно один з одним.