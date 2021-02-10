Кожен знак зодіаку, як і, звичайно, кожна людина, має свої унікальні риси. Але не всі з них можуть знайти між собою спільну мову – в дружніх чи романтичних стосунках.
Факти ICTV з’ясували сумісність знаків зодіаку в коханні та дружбі, та розкажуть вам, як її визначити за спеціальною таблицею.
Числа у таблиці означають наступне:
1-2 – Тут пара чи дружба не складеться, бо у стосунках будуть постійні суперечки та непорозуміння.
3-5 – Ця сумісність є ідеальною. Романтичні чи дружні стосунки між цими знаками зодіаку будуть злагодженими та довгими.
6-8 – Шанс, що з цього вийдуть хороші стосунки, малий. Проте може вийти непогана дружба.
9 – У цих знаків може вийти ідеальна дружба. Вона буде вірною та протриває роки.
10 – Обидва будуть впертими у своїх рішеннях, буде важко дійти до компромісу.
11-13 – Ці стосунки стануть незвичними та будуть багатими на яскраві події. У них буде повне взаєморозуміння.
14 – Тут стосунки навряд чи будуть вдалими, бо люди будуть різних темпераментів.
15 – Романтичні стосунки можуть бути вдалими та засновані на взаєморозумінні.
16-17 – Складно буде дійти до компромісу, бо обоє хочуть бути у центрі уваги. Союз стане вдалим, якщо навчитись розуміти один одного.
18 – Ці стосунки будуть дуже міцними. Адже знаки мають багато спільного.
19-21 – Пара чи друзі багато сваритимуться. Пара чи друзі можуть набриднути одне одному.
22-26 – Стосунки будуть довгими та теплими. У пари та друзів буде повне взаєморозуміння.
27-31 – Цей союз буде невдалим. У пари та друзів буде мало спільного і їм буде нудно один з одним.
32-36 – Цих знаків однозначно буде притягувати один до одного. Але їх союз буде непростим.
37-39 – Ці знаки ніколи не зрозуміють один одного. Постійні образи у бік один одного будуть нормою.
40-43 – Ця пара буде красивою та щасливою. Їхній союз буде довгим.
44 – Тут буде мало спільного. Тому, якщо пара все ж складеться, то буде багато сварок.
45-47 – Стосунки будуть доволі вдалими. Але можливі сварки.
48-56 – Такі дружні та романтичні взаємини можуть бути нестабільними. Спочатку буде багато непорозумінь та сварок. Але пара може все виправити. Якщо це не вдасться, то вони перестануть спілкуватись.
57-60 – Пара буде щасливою. Можуть бути ревнощі, але при бажанні усі негаразди та непорозуміння можна виправити.
61 – Тут складеться прекрасна дружба, але не романтичні стосунки.
62-66 – Такий союз буде наповнений яскравими моментами. Пара матиме взаєморозуміння. Вони будуть духовно дуже близькими.
67-70 – Цій парі важливо навчитись розуміти один одного. У такому випадку вони стануть дуже щасливими.
71-73 – Максимум можлива лише симпатія та хороша дружба.
74-78 – Стосунки та дружба тут малоймовірні. Знакам буде нудно один з одним.