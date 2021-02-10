11 лютого – 42 день року. Які свята у цю дату, іменини та прикмети, читайте у матеріалі Фактів ICTV.
11 лютого – яке сьогодні свято
У цю дату святкують Міжнародний день жінок і дівчат у науці, Всесвітній день хворого.
Православні християни відзначають День пам’яті святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця.
Моляться їм для позбавлення від хвороб очей. У народі цей день вважався дуже несприятливим. Люди говорили про підступи відьом, намагалися відлякати їх від свого житла. Крім того, аналізували природні явища, прикмети і говорили про майбутню погоду.
Іменини 11 лютого
День ангела цього дня святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Леонтій, Роман, Юліан і Яків.
Прикмети на 11 лютого
- Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.
- Дме вітер – рік буде дощовим.
- Ліс гуде і шумить – чекайте на відлигу.
Що не можна робити 11 лютого
Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.
Календар свят на 2021 рік
У 2021 році на українців чекає низка державних, неофіційних і церковних свят.
Серед церковних одне з найголовніших – Великдень.
Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.