11 лютого – 42 день року. Які свята у цю дату, іменини та прикмети, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

11 лютого – яке сьогодні свято

У цю дату святкують Міжнародний день жінок і дівчат у науці, Всесвітній день хворого.

Православні християни відзначають День пам’яті святого Лаврентія та Ігнатія Богоносця.

Моляться їм для позбавлення від хвороб очей. У народі цей день вважався дуже несприятливим. Люди говорили про підступи відьом, намагалися відлякати їх від свого житла. Крім того, аналізували природні явища, прикмети і говорили про майбутню погоду.

Іменини 11 лютого

День ангела цього дня святкують Дмитро, Іван, Костянтин, Леонтій, Роман, Юліан і Яків.

Читайте Календар свят на лютий 2021

Прикмети на 11 лютого

Холодна погода – в серпні буде дуже спекотно.

Дме вітер – рік буде дощовим.

Ліс гуде і шумить – чекайте на відлигу.

Що не можна робити 11 лютого

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Календар свят на 2021 рік

У 2021 році на українців чекає низка державних, неофіційних і церковних свят.

Серед церковних одне з найголовніших – Великдень.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.