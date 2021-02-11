$7 млн за обидві: хакери продають на аукціоні коди програм Cyberpunk 2077 і Witcher 3

Розробники гри Cyberpunk 2077 CD Projekt, які днями зазнали хакерських атак, можуть втратити вихідні коди своїх найкращих ігор.

Окрім культової Cyberpunk 2077, також йдеться про Witcher 3. Тексти програм гри Гвинт хакери “злили” у мережу безкоштовно.

Компанія CD Projekt заявила про початок розслідування: розробники запевнили, що жодних переговорів з хакерами не буде.

Вихідні коди ігор Cyberpunk 2077 та Witcher 3 зловмисники вже оцінили у щонайменше $1 млн. Інтернет-аукціон проводиться на форумі Expoit.

Зазначається, що хакери готові без торгу віддати лот покупцеві, який запропонує $7 млн.

Атака на CD Projekt

Про те, що хакери атакували компанію CD Projekt, стало відомо 9 лютого.

У компанії розповіли, що через кібератаку постраждали деякі внутрішні системи, однак персональні дані гравців вдалося захистити.

Також хакери залишили записку із вимогою відповісти через 48 годин, інакше викрадена інформація стане публічною.