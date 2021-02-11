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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

$7 млн за обидві: хакери продають на аукціоні коди програм Cyberpunk 2077 і Witcher 3

Розробники гри Cyberpunk 2077 CD Projekt, які днями зазнали хакерських атак, можуть втратити вихідні коди своїх найкращих ігор.

$7 млн за обидві: хакери продають на аукціоні коди програм Cyberpunk 2077 і Witcher 3

Окрім культової Cyberpunk 2077, також йдеться про Witcher 3. Тексти програм гри Гвинт хакери “злили” у мережу безкоштовно.

Компанія CD Projekt заявила про початок розслідування: розробники запевнили, що жодних переговорів з хакерами не буде.

Вихідні коди ігор Cyberpunk 2077 та Witcher 3 зловмисники вже оцінили у щонайменше $1 млн. Інтернет-аукціон проводиться на форумі Expoit.

Зазначається, що хакери готові без торгу віддати лот покупцеві, який запропонує $7 млн.

Атака на CD Projekt

Про те, що хакери атакували компанію CD Projekt, стало відомо 9 лютого.

У компанії розповіли, що через кібератаку постраждали деякі внутрішні системи, однак персональні дані гравців вдалося захистити.

Також хакери залишили записку із вимогою відповісти через 48 годин, інакше викрадена інформація стане публічною.

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