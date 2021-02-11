День ангела – Роман/Романа (19 січня): привітання і значення імені

День ангела Романа відзначають 11 лютого.

Загалом власники цього імені святкують День ангела декілька разів на рік: 19 січня, 16 лютого, 2 та 29 березня, 15 травня, 5, 13 червня, 1, 6, 11, 15, 23 серпня, 24 вересня, 8, 14 жовтня, 13 листопада, 1 та 10 грудня.

Із латинської мови Роман означає римський, римлянин. Також із грецької мови це ім’я перекладається як хлібороб або той, хто працює із землею.

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Власники цього імені з дитинства прагнуть до різноманіття, постійного дослідження усього нового. Тому саме через це вони бувають непосидючими.

Із роками ця риса характеру лише загострюється, тому дорослі Романи добре знають, чого хочуть, а також легко відмовляються від того, що точно не принесе їм задоволення. Вони прагнуть до лідерства у будь-якій справі.

Окрім того, чоловіки з ім’ям Роман – оптимісти. Вони завжди прийдуть на допомогу своїм друзям та рідним. Також власники цього імені є хорошими сім’янинами.

Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС та листівках з Днем ангела Романа.

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З Днем ангела, Романе! Нехай життя складається так, як ти цього бажаєш. Успіхів, талану та здійснення мрій.

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Романе, з іменинами! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець оберігав завжди від усіх можливих нещасть, направляв на вірний шлях та наставляв. Вірних друзів, великого кохання та успіхів в усіх починаннях.

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З Днем ангела! Нехай подаровані янголом-охоронцем крила дадуть сил та допоможуть подолати усі негаразди.

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Вітаємо з Днем ангела! Бажаємо хороших друзів та кохання. Нехай усі починання завершуються лише успіхом, а мрії збуваються.

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Календар церковних свят на 2021 рік

У календарі церковних свят на 2021 рік найголовнішою датою є Світле Христове Воскресіння, яке припадає на 2 травня.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця. Їх називають перехідними, оскільки щороку вони випадають на різні числа.