Гороскоп на тиждень з 8 до 14 лютого 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 8 до 14 лютого 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Молодик у Водолії 11 лютого відкриє нові перспективи, покаже справжній стан речей в усіх сферах життя. Будьте готові до несподіваного повороту подій, сюрпризів. Тиждень буде багатим на зустрічі з цікавими людьми, старими знайомими і друзями. Виникає бажання більше спілкуватися з однодумцями, проводити час в інтелектуальних розвагах, говорити про політику, проблеми науки.

День закоханих 14 лютого принесе багато приємних емоцій, це буде період зростаючого Місяця, у всіх є прекрасні можливості налагодити особисте життя. Ті, хто прагне відновити давні стосунки – сміливіше дійте, у вас все вийде. Ретроградний Меркурій вам допоможе, також Венера у Водолії сприяє об’єднанню.

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Протягом тижня в підсвідомості народжуються нові імпульси та ідеї, але поспішати не варто, бо можна припуститися помилки, яку буде складно виправити. З 11 лютого збільшується активність людей, а навколишнє середовище стає більш піддатливим для впливу.

Гороскоп для Овнів

Під час цього тижня події будуть пов’язані з друзями та однодумцями, а також новими і сучасними технологіями. З’являються можливості відновити любовні або дружні взаємини, ваші колишні партнери можуть мати важливу для вас інформацію. Гарний час для колективної роботи, занять хобі, групових дискусій. Люди з минулого сприяють натхненню, і ви зможете підвищити продуктивність праці. Неприємності пов’язані з тим, що раніше заплановані заходи можуть бути скасовані або перенесені. Будьте обачні у словах, які стосуються вас.

Гороскоп для Тельців

Можливо, ви переглянете свої цілі або зміните життєвий напрямок. Будьте рішучішими та відповідальними щодо роботи і ви зможете справити приємне враження на керівників, отримати повагу та перспективи кар’єрного зростання. З’являється реальна можливість реалізації вже сформованих планів, завдяки додатково отриманій інформації, певному контакту, використанню ділових зв’язків. Ви можете знайти заступництво, головне навчіться використовувати потрібну інформацію у своїх цілях. Таємне стає явним, тому, будьте обережні, якщо є що приховувати. Політичні розбіжності можуть стати каменем спотикання.

Гороскоп для Близнюків

Можливо, ви зрозумієте, що настав час отримати додаткові знання, підвищити рівень своєї кваліфікації. Раніше набуті знання ви зможете нарешті застосовувати на практиці і передавати іншим. Сприятливий час для знайомства з культурами і релігіями інших країн, планування закордонних поїздок і подорожей, особливо у третій декаді лютого. Щоб знайти краще розуміння і перспективи, обставини потребуватимуть від вас виходу за рамки звичного оточення. Ви зможете підтримувати зв’язок з людьми, що живуть далеко від вас, з іноземцями. Можливо, доведеться звернутися до юристів, вирішувати спірні питання з родичами.

Гороскоп для Раків

Події з різних сфер життя можуть слугувати каталізатором серйозних життєвих змін. Можливі невдачі в романтичних зв’язках, але в цей період ви розумієте справжнє ставлення до вас з боку партнерів, а також приходить усвідомлення того, що саме вам потрібно. Водночас обставини складуться найкращим чином для перевтілення особистих і ділових взаємин, їх переходу на вищий рівень. Гарний час для внесення змін у спільні проекти, реконструкції та реорганізації підприємств, перегляду життєвих напрямів. Може виникнути необхідність розбиратися з борговими та фінансовими зобов’язаннями.

Гороскоп для Левів

Головні події тижня будуть пов’язані з вашими взаєминами. У вашому житті може статися важлива зустріч, а стосунки, які вже існують, вийдуть на новий рівень. Часто опиняєтеся в ситуаціях протистояння, але в цей період ви опрацьовує безліч кармічних питань, вчитеся врівноважувати будь-яку ситуацію, з огляду на потреби оточення. Не завжди виходить виражати себе в міру свого найкращого потенціалу. Необхідно знайти точки рівноваги, прагнути до компромісу, бо одне необережне слово або дія можуть зруйнувати ділові контракти, а подружні стосунки ризикують опинитися на межі розлучення.

Гороскоп для Дів

Виникають складнощі під час спілкування та взаємодії з іншими людьми. Необхідно проявити обережність під час керування транспортом і в роботі з гострими предметами, технікою. Уникайте імпульсивних витрат. Частіше ніж зазвичай трапляються проблеми з електропроводкою, офісною технікою. Емоційність створює труднощі у взаєминах, особливо з жінками. Порушується розпорядок роботи. Можливі проблеми з друзями та колегами, зокрема матеріальні та емоційні. Існує тенденція до розриву застарілих стосунків. Багато людей схильні до кардинальних перетворень, змін у домі.

Гороскоп для Терезів

Вам хочеться свободи і змін, тому може з’явитися бажання змінити звичний стан речей. Тягне нове, цікаве, незвичайне. Душа потребує чогось захопливого, тому в казки і чудеса віриться набагато легше. Але в цей період можливі серйозні прорахунки, якщо ігнорувати поради старших і поспішати. Поспіх негативно вплине на кар’єру і ділову активність. Корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси і можливості, щоб не дати уяві взяти верх. Варто добре подумати, перш ніж висловлюватися. З’являються можливості, щоб відновити або зміцнити дружні стосунки, у кращий бік відбуваються зміни у сімейних і ділових зв’язках.

Гороскоп для Скорпіонів

Відбувається мобілізація внутрішніх резервів, саме у кризових ситуаціях досягаються результати. Несподівані події можуть змінити всі плани. У сімейних стосунках можливі сюрпризи. Посилюється емоційність, чутливість та агресивність, відчуваєте внутрішнє напруження. Вас можуть привабити сфера політики, хвилюють глобальні процеси, що зачіпають світові, загальнолюдські цінності. Ви здатні внести суттєвий внесок у роботу колективу. Завдяки вашим старанням, давні проекти і роботи, навіть цілі підприємства, можуть вийти з кризових ситуацій. Тиждень інтенсивної діяльності, часом доведеться працювати занадто багато.

Гороскоп для Стрільців

Для особистих взаємин не дуже сприятливий час, але в діловій сфері все буде чудово. Придушення емоцій корисно там, де потрібні зібраність, концентрація і конкретика. Присутнє прагнення у всьому розібратися, знайти істину. Вдається сконцентрувати свою увагу на найбільш серйозних проблемах. Активізація пам’яті сприяє суворому аналізу подій. Відбувається переоцінка цінностей, багатьом важливо знайти внутрішній стрижень, переконатися у своїй правоті. Мінімум емоцій, максимум логічного підходу та стратегічного планування допоможе вам досягти цілей або, щонайменше, наблизитися до них впритул.

Гороскоп для Козерогів

Несподівані події, зокрема ті, що стосуються сімейних і домашніх справ, можуть відкрити вам істину. Різноманітність у справах, поява несподіваних прогресивних ідей, робить тиждень цікавим. Сприятливий період для впровадження різних нововведень. Гарний час для реорганізації роботи, купівлі оргтехніки, автомобіля (особливо вживаного). Посилюється інтуїція, що сприяє ухваленню вірних рішень. Виявляються приховані таланти, а для старих проблем знаходиться несподіваний вихід із ситуації. Сприятливі зустрічі, спілкування з друзями та однодумцями. Тиждень підходить для проведення вебінарів, конференцій, навчальних заходів.

Гороскоп для Водоліїв

Навколо вас атмосфера беземоційного, спокійного, доброзичливого ставлення один до одного. Це дає змогу встановлювати різні контакти і зав’язувати цікаві знайомства. Зростає здатність приймати інтуїтивні, парадоксальні рішення. Відмова від стереотипів, потреба змінити щось у своєму житті, відчуття змін, спрага до свободи, відкриває нові сприятливі перспективи. Потреба змінити своє життя на краще сприяє знаходженню правильних методів і досягненню цілей. Добре вдається планування довгострокових проектів, вдало складаються взаємовідносини з іноземцями або людьми іншої культури. Слушна нагода для проведення тренінгів, лекцій, онлайн заходів.

Гороскоп для Риб

Не бійтеся приймати несподівані для оточення рішення, хороший період для нововведень. Серйозні розмови з партнерами будуть успішними. Питання спадщини та аліментів можна вирішити в цей період найкращим чином. Фінансова ситуація вашого партнера по бізнесу або дружини/чоловіка може різко змінитися. Відбуваються важливі події, пов’язані з професійною діяльністю. Скористайтеся цим сприятливим періодом, щоб здобути популярність, а також привернути увагу бажаного партнера. До вас проявляють знаки уваги представники протилежної статі, можливі прояви ревнощів на вашу адресу, у стосунках, які вже існують, з’являється напруження.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.