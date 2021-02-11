Погода в Україні на вихідних буде сніжною й морозною. Вітер – північно-західний, до 12 м/с.
У суботу, 13 лютого, на Півночі вночі та вдень йтиме сніг. Температура вдень буде до -10°, уночі – до -15°.
На Півдні – хмарно, без істотних опадів. Стовпчики термометрів опускатимуться до -7° удень та -13° уночі.
У західних регіонах синоптики прогнозують сніг лише вночі. Удень – без істотних опадів. До -7° вдень та подекуди до -15° вночі.
На Сході України – до -7° удень та -13° уночі. Істотних опадів не передбачається.
У центральних областях сніжитиме і вдень, і вночі. Денна температура становитиме до -9°, нічна – до -15°.
У Києві також прогнозують сніг. Стовпчики термометрів опускатимуться до -12° удень та до -14° уночі.
У неділю, 14 лютого, у всіх регіонах країни буде невелика хмарність.
На Півночі температура повітря становитиме до -14° удень та -19° уночі.
На Півдні – трошки тепліше: до -7° удень та до -12° уночі.
На Заході стовпчики термометрів опускатимуться до -11° удень та до -14° уночі.
На Сході синоптики прогнозують до -11° удень та -14° уночі.
У центрі України температура повітря становитиме до -13° удень та до -16° уночі.
У столиці буде прохолодніше. Удень до -13°, уночі – до -18°.
Прогнози синоптиків на лютий 2021
Погода в Україні за прогнозами синоптиків на лютий 2021 року буде доволі сніжною. В окремі дні можливий сніг із дощем.
Щодо морозів, то останній місяць зими очікується м’якшим за січень. Водночас народні синоптики ще в грудні прогнозували, що лютий може бути найхолоднішим місяцем зими, та передбачали морози до -10 -14.