Великої популярності у світі набуває нова голосова соцмережа Clubhouse. Безкоштовний додаток Clubhouse можна завантажити лише в Apple App Store.

Стрімкий прорив конкурентів прокоментував гендиректор Facebook Марк Цукерберг. За його словами, він вже протестував та оцінив Clubhouse.

В свою чергу, Facebook утримує лідерські позиції завдяки вигідним угодам з Instagram, WhatsApp та іншими соцмережами.

Чимало новинок, представлених конкурентами, з часом з’являються на Facebook.

Що таке Clubhouse

Соцмережа Clubhouse з’явилася у 2020 році. Менш ніж за рік вартість стартапу сягнула $1 млрд.

Суть Clubhouse полягає виключно у голосовому спілкуванні: після створення бесіди з іншими користувачами можна обговорювати різноманітні теми.

За останніми даними розробників, щодня в голосових чатах Clubhouse розмовляють в середньому 2 млн користувачів. У всьому світі додаток встановили 5,3 млн осіб.

Відомо, що соцмережею Clubhouse почали користуватися Ілон Маск, Джаред Лето, Дрейк, Періс Хілтон та багато інших.