Wizz Air запустить рейси з Києва до Бургаса

З 11 червня угорська авіакомпанія Wizz Air запускає новий рейс Бургас – Київ – Бургас.
Wizz Air вирішила відкрити повітряний маршрут через нову сезонну базу в Бургасі (Болгарія).
Авіакомпанія виконуватиме рейси за цим маршрутом щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.
Також Wizz Air відкриває шість напрямків з Бургаса в Дортмунд (Німеччина), Ейндховен (Нідерланди), Ліверпуль (Велика Британія), Познань (Польща), Тель-Авів (Ізраїль) і Турку (Фінляндія).
Окрім цього, з 28 травня літатиме з Києва в Бургас авіакомпанія SkyUp по вівторках і п’ятницях .
SkyUp оновила маршрути
Державіаслужба заборонила компанії SkyUp здійснювати одразу 22 маршрути через відсутність вільної квоти.
Але водночас повітряна служба відкрила п’ять нових рейсів. Список нових і скасованих маршрутів – дивіться у нашому матеріалі на Фактах ICTV.