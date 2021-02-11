Wizz Air запустить рейси з Києва до Бургаса

З 11 червня угорська авіакомпанія Wizz Air запускає новий рейс Бургас – Київ – Бургас.

Wizz Air вирішила відкрити повітряний маршрут через нову сезонну базу в Бургасі (Болгарія).

Авіакомпанія виконуватиме рейси за цим маршрутом щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

Також Wizz Air відкриває шість напрямків з Бургаса в Дортмунд (Німеччина), Ейндховен (Нідерланди), Ліверпуль (Велика Британія), Познань (Польща), Тель-Авів (Ізраїль) і Турку (Фінляндія).

Окрім цього, з 28 травня літатиме з Києва в Бургас авіакомпанія SkyUp по вівторках і п’ятницях .

SkyUp оновила маршрути

Державіаслужба заборонила компанії SkyUp здійснювати одразу 22 маршрути через відсутність вільної квоти.

Але водночас повітряна служба відкрила п’ять нових рейсів. Список нових і скасованих маршрутів – дивіться у нашому матеріалі на Фактах ICTV.