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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Яке свято 12 лютого

12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки та гуманізму) та Міжнародний день шлюбних агентств.

Яке свято 12 лютого

Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна, приурочений до дня народження знаменитого англійського вченого.

Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції та походження людини.

Також 12 лютого у 2021 році відзначають Китайський новий рік. Свято припадає на другий молодик після зимового сонцестояння, на період між 12 січня і 19 лютого.

Іменини 12 лютого святкують Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл.

Народні прикмети на 12 лютого:

  • Піднявся вітер – до сирого року.
  • Дерева інеєм вкрилися – до тепла.
  • Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.
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Що не можна робити 12 лютого:

  • У цей день не можна прясти та шити.
  • Ще сьогодні відмовтеся від походу в гості. Є шанс серйозного конфлікту.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.

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