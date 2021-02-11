12 лютого – День Дарвіна (Міжнародний день науки та гуманізму) та Міжнародний день шлюбних агентств.

Міжнародний день науки та гуманізму або День Дарвіна, приурочений до дня народження знаменитого англійського вченого.

Чарльз Дарвін – основоположник теорії природного відбору, а також теорії еволюції та походження людини.

Також 12 лютого у 2021 році відзначають Китайський новий рік. Свято припадає на другий молодик після зимового сонцестояння, на період між 12 січня і 19 лютого.

Іменини 12 лютого святкують Василь, Григорій, Іполит, Іван, Петро, Федір, Стефан, Зенон, Феофіл.

Народні прикмети на 12 лютого:

Піднявся вітер – до сирого року.

Дерева інеєм вкрилися – до тепла.

Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Що не можна робити 12 лютого:

У цей день не можна прясти та шити.

Ще сьогодні відмовтеся від походу в гості. Є шанс серйозного конфлікту.

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 року не має державних свят, тому і додаткових вихідних в українців не буде.

Проте у цьому місяці чимало професійних свят та інших важливих дат. Ба більше, саме у лютому світ відзначає найромантичніше свято – День святого Валентина.