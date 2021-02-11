На Сході 12 лютого відзначають Китайський Новий рік. З цієї нагоди українська модель Анастасія Зінченко опублікувала цілий список тостів і привітань зі святом на китайській мові.
– У Китаї наступає Новий рік, велике свято для китайців. Більшість людей його сьогодні святкуватимуть з сім’ями, хтось з друзями. Багато іноземців відзначають цей день, збираються і вітають один одного. Щоб не розгубитися за столом, невеликий список тостів і привітань! – зазначила Анастасія Зінченко.
Анастасія Зінченко стала відомою після того, як на початку пандемії коронавірусу відмовилася залишати китайське місто Ухань без своєї кишенькової собачки. Тоді Україна спецкором евакуювала своїх громадян з Китаю.
Тости та привітання з Китайським Новим роком:
- 春节 快乐 [chūn jié kuài lè] Зі святом весни!
- 身体 健康 [shēntǐ jiànkāng] Бажаю міцного здоров’я
- 福寿 双全 [fúshòu shuāngquán] Бажаю вам щасливого довголіття
- 恭喜 发财 [gōngxǐ fācái] Бажаю вам багатства і процвітання
- 财源广进 [cáiyuán guǎngjìn] Нехай ресурси будуть великі та постійно надходять
- 和气 生财 [héqì shēngcái] Нехай гармонія принесе багатство
- 金玉满堂 [jīn yù mǎn táng] Нехай золото і нефрит заповнить весь будинок
- 一本万利 [yīběn wànlì] Нехай легкими зусиллями досягаються великі цілі
- 招财进宝 [zhāocái jìnbǎo] Нехай прибудуть багатство та скарби
- 大吉大利 [dàjí dàlì] Нехай супроводжує велика удача та прибуток
- 年年 有余 [niánnián yǒuyú] Нехай з року в рік буде достаток
- 事业 发达 [shìyè fādá] Нехай справа злетить високо
- 升官 发财 [shēngguān fācái] Зростання і багатства
- 生意 兴隆 [shēngyi xīnglóng] Нехай ваш бізнес процвітає
- 学业 进步 [xuéyè jìnbù] Нехай навчання успішно рухається вперед
- 步步高 升 [bùbù gāoshēng] Крок за кроком буде досягнута блискуча кар’єра
- 新年 進步 [xīnnián jìnbù] Успіхів у Новому Році!
- 心想事成 [xīnxiǎng shìchéng] Нехай виконуються всі мрії
- 万事如意 [wàn shì rú yì] Нехай сто сподівань перетворяться у сто справ
- 笑口常开 [xiàokǒu chángkāi] Нехай посмішка ніколи не зникає з обличчя
- 竹 報平安 [zhúbào píngān] Нехай до тебе прийдуть хвилі спокою і миру
- 岁岁 平安 [suìsuì píng’ān] Благополуччя і спокою з року в рік
- 和气 吉祥 全家 乐 [héqì jíxiáng quánjiā lè] Бажаю гармонії та радості всій родині
Китайський Новий рік
Дата Китайського Нового року визначається за місячним календарем: свято припадає на другий молодик після зимового сонцестояння. Тому рік Білого Металевого Бика стартує 12 лютого 2021 року, а закінчиться – 1 лютого 2022 року. Бик – домашня тварина, тому краще цей день провести у родинному колі. Віддайте перевагу рослинній їжі, злаковим, молочним продуктам.
Фото: Анастасія Зінченко