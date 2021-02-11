На Сході 12 лютого відзначають Китайський Новий рік. З цієї нагоди українська модель Анастасія Зінченко опублікувала цілий список тостів і привітань зі святом на китайській мові.

– У Китаї наступає Новий рік, велике свято для китайців. Більшість людей його сьогодні святкуватимуть з сім’ями, хтось з друзями. Багато іноземців відзначають цей день, збираються і вітають один одного. Щоб не розгубитися за столом, невеликий список тостів і привітань! – зазначила Анастасія Зінченко.

Анастасія Зінченко стала відомою після того, як на початку пандемії коронавірусу відмовилася залишати китайське місто Ухань без своєї кишенькової собачки. Тоді Україна спецкором евакуювала своїх громадян з Китаю.

Тости та привітання з Китайським Новим роком:

春节 快乐 [chūn jié kuài lè] Зі святом весни!

身体 健康 [shēntǐ jiànkāng] Бажаю міцного здоров’я

福寿 双全 [fúshòu shuāngquán] Бажаю вам щасливого довголіття

恭喜 发财 [gōngxǐ fācái] Бажаю вам багатства і процвітання

财源广进 [cáiyuán guǎngjìn] Нехай ресурси будуть великі та постійно надходять

和气 生财 [héqì shēngcái] Нехай гармонія принесе багатство

金玉满堂 [jīn yù mǎn táng] Нехай золото і нефрит заповнить весь будинок

一本万利 [yīběn wànlì] Нехай легкими зусиллями досягаються великі цілі

招财进宝 [zhāocái jìnbǎo] Нехай прибудуть багатство та скарби

大吉大利 [dàjí dàlì] Нехай супроводжує велика удача та прибуток

年年 有余 [niánnián yǒuyú] Нехай з року в рік буде достаток

事业 发达 [shìyè fādá] Нехай справа злетить високо

升官 发财 [shēngguān fācái] Зростання і багатства

生意 兴隆 [shēngyi xīnglóng] Нехай ваш бізнес процвітає

学业 进步 [xuéyè jìnbù] Нехай навчання успішно рухається вперед

步步高 升 [bùbù gāoshēng] Крок за кроком буде досягнута блискуча кар’єра

新年 進步 [xīnnián jìnbù] Успіхів у Новому Році!

心想事成 [xīnxiǎng shìchéng] Нехай виконуються всі мрії

万事如意 [wàn shì rú yì] Нехай сто сподівань перетворяться у сто справ

笑口常开 [xiàokǒu chángkāi] Нехай посмішка ніколи не зникає з обличчя

竹 報平安 [zhúbào píngān] Нехай до тебе прийдуть хвилі спокою і миру

岁岁 平安 [suìsuì píng’ān] Благополуччя і спокою з року в рік

和气 吉祥 全家 乐 [héqì jíxiáng quánjiā lè] Бажаю гармонії та радості всій родині

Китайський Новий рік

Дата Китайського Нового року визначається за місячним календарем: свято припадає на другий молодик після зимового сонцестояння. Тому рік Білого Металевого Бика стартує 12 лютого 2021 року, а закінчиться – 1 лютого 2022 року. Бик – домашня тварина, тому краще цей день провести у родинному колі. Віддайте перевагу рослинній їжі, злаковим, молочним продуктам.

Фото: Анастасія Зінченко