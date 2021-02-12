Як відзначити День святого Валентина 2021 – ідеї

День святого Валентина чекають мільйони закоханих на планеті. Вони намагаються обрати для своєї другої половинки особливий подарунок.

Але, крім презенту, хочеться, щоб це свято запам’яталось особливою атмосферою.

Якщо ви ще не придумали, де і як будете відзначати День закоханих, Факти ICTV підготували для вас п’ять оригінальних способів, як відсвяткувати День святого Валентина в 2021 році.

SPA-процедури для двох

У День святого Валентина 2021 можна відпочити зі своєю другою половинкою і тілом, і душею.

SPA-комплексів пропонують безліч романтичних процедур, які залишать незабутні враження.

Майстер-клас чи тренінг

Для тих, хто не звик витрачати свій час даремно, є варіант відзначити День закоханих зі своєю другою половинкою навчаючись. Ви можете сходити разом на уроки гри на барабанах, гончарної майстерності, пісочної анімації або навіть на майстер-клас із приготування суші.

Подорож

Оскільки цього року День святого Валентина відзначають у неділю, можна влаштувати вікенд в іншому місті чи країні. Головне – пам’ятати про карантинні обмеження.

Приготувати разом вечерю

Придумати, що приготувати, купити продукти, влаштувати готування, накрити гарно на стіл. Це все не обов’язково повинна робити одна людина, адже свято для двох.

Можна разом приготувати вечерю, а потім насолодитися своїм витвором кулінарного мистецтва, переглядаючи цікавий фільм. Звичайно, можна й поспілкуватися, але під час готування у вас знайдеться на це час.

Із друзями

Якщо у вас є друзі, які не знають, як провести День закоханих, можна сходити на подвійне побачення. Яким воно буде – вирішувати вам.

Можна піти в квест-кімнату, на каток, до кінотеатру або повечеряти в ресторані.

День святого Валентина 14 лютого відзначають мільйони закоханих пар. Раптом ви ще не зустріли свою другу половинку і не хочете у найромантичніший день року почуватись самотніми, Факти ICTV підготувати поради, як відсвяткувати День святого Валентина 2021 людям без пари.