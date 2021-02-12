День святого Валентина, 14 лютого, який у 2021 році припадає на неділю, буде без снігопадів, вдень вигляне сонце, проте мороз щипатиме за носа та щоки.

За прогнозам синоптиків, у північних областях вночі місцями до 16 градусів морозу, а вдень – від -7 до -13.

На Півдні України в темну пору доби теж холодно. Мінімальна температура становитиме -11, вдень -2 -6.

У центральних регіонах вночі -11 -15, а вдень до 11 градусів морозу.

На Сході нічна температура становитиме -10 -15, денна – від -4 до -10.

В західних областях: -4 -10 буде вночі, а вдень 0 -8.

У Києві на День усіх закоханих вночі -12 -14, вдень до 11 градусів морозу.

Погода в лютому 2021

Раніше синоптики прогнозували, що погода у лютому 2021 року буде з помірними морозами. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.