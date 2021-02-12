Дзеркальна дата 12.02.2021 привертає увагу багатьох, тому здається, що вона володіє особливою силою. Ба більше, Китайський Новий рік почнеться саме у цей день.
Докладний прогноз склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).
Дата Китайського Нового року визначається за місячним календарем: свято припадає на другий молодик після зимового сонцестояння. Тому рік Білого Металевого Бика стартує 12 лютого 2021 року, а закінчиться – 1 лютого 2022 року. Бик – домашня тварина, тому краще цей день провести у родинному колі. Віддайте перевагу рослинній їжі, злаковим, молочним продуктам.
Нумерологічной ця дата цікава тим, що має 0, 1 і 2. Тут працює принцип аналогії. Наприклад, Сонце ми бачимо вдень, а Місяць – вночі.
- Сонце – активне чоловіче начало Ян.
- Місяць – пасивне жіноче начало Інь.
Китайський символ – монада Інь і Янь – це закон єдності протилежностей. Не було б темряви, неможливо було б зрозуміти, що таке світло. Протилежності можуть існувати тільки разом. Один без одного вони втрачають свій сенс. Протилежності притягуються і доповнюють один одного.
Нуль – це ніщо, порожнеча. У цьому стані існує сьогодення, в якому є відгомін минулого і зачатки майбутнього. Це нейтральність, початок, точка відліку, чистий аркуш, відсутність протиріч. Нуль зустрічається в даті 12.02.2021 два рази, що вказує на наявність цих енергій іта їх вплив на весь рік за китайським календарем.
Одиниця – це перший імпульс, точка розташована в колі, як в символі нуля – цілої системи єдиного цілого, що аналогічно символу чоловічої активної енергії – Сонця, творця. Це образ самої людини, яка народилася, прийшла в цей світ, щоб стати його частиною. Ключове слово одиниці – самостійність, а це означає, що доведеться проявляти ініціативу, силу, активно діяти, щоб скористатися сприятливими можливостями, можливо, щось почати з чистого аркуша. Зустрічається у даті два рази, що вказує на необхідність прояву цих якостей.
Східний гороскоп на 2021 рік
Новий 2021 рік за східним гороскопом буде проходити під знаком білого металевого Бика. Цього року багатьом знакам китайського зодіаку поталанить, хоча деяким варто проявити обачність. Зверніть увагу на ті сфери, в яких рівень енергії найвищий – у них вас чекає успіх. Там, де рівень енергії нижчий, варто проявити уважність і турботу.