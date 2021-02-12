Дзеркальна дата 12.02.2021 привертає увагу багатьох, тому здається, що вона володіє особливою силою. Ба більше, Китайський Новий рік почнеться саме у цей день.

Докладний прогноз склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Дата Китайського Нового року визначається за місячним календарем: свято припадає на другий молодик після зимового сонцестояння. Тому рік Білого Металевого Бика стартує 12 лютого 2021 року, а закінчиться – 1 лютого 2022 року. Бик – домашня тварина, тому краще цей день провести у родинному колі. Віддайте перевагу рослинній їжі, злаковим, молочним продуктам.

Нумерологічной ця дата цікава тим, що має 0, 1 і 2. Тут працює принцип аналогії. Наприклад, Сонце ми бачимо вдень, а Місяць – вночі.

Сонце – активне чоловіче начало Ян.

Місяць – пасивне жіноче начало Інь.

Китайський символ – монада Інь і Янь – це закон єдності протилежностей. Не було б темряви, неможливо було б зрозуміти, що таке світло. Протилежності можуть існувати тільки разом. Один без одного вони втрачають свій сенс. Протилежності притягуються і доповнюють один одного.

Нуль – це ніщо, порожнеча. У цьому стані існує сьогодення, в якому є відгомін минулого і зачатки майбутнього. Це нейтральність, початок, точка відліку, чистий аркуш, відсутність протиріч. Нуль зустрічається в даті 12.02.2021 два рази, що вказує на наявність цих енергій іта їх вплив на весь рік за китайським календарем.

Одиниця – це перший імпульс, точка розташована в колі, як в символі нуля – цілої системи єдиного цілого, що аналогічно символу чоловічої активної енергії – Сонця, творця. Це образ самої людини, яка народилася, прийшла в цей світ, щоб стати його частиною. Ключове слово одиниці – самостійність, а це означає, що доведеться проявляти ініціативу, силу, активно діяти, щоб скористатися сприятливими можливостями, можливо, щось почати з чистого аркуша. Зустрічається у даті два рази, що вказує на необхідність прояву цих якостей.

Східний гороскоп на 2021 рік