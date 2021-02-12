Манікюр на День святого Валентина 2021

День святого Валентина – одне з улюблених свят для багатьох дівчат.

Практично кожна прагне виглядати на побаченні з хлопцем ідеально та заздалегідь продумує всі деталі образу: зачіска, макіяж і особливо – який манікюр зробити на День святого Валентина.

Найпопулярніші ідеї манікюру в День святого Валентина – відтінки червоного, рожевого, персикового, білого зі всілякими дизайнами.

Залежно від того, яким кольорам ви віддаєте перевагу – проявіть фантазію і дозвольте собі трохи яскравих акцентів.

У День святого Валентина 2021 ви повинні бути особливою, серед наймодніших дизайнів нігтів – френч із серцями, крапки різних розмірів, лунки, блискітки та геометрія.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр, гель-лак, IBX Харьков (@wow.nails.kh) 31 Янв 2019 в 9:28 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ГЕЛЬ-ЛАК КАЛИНИНГРАД (@nastya38nails) 31 Окт 2018 в 4:47 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР/ГЕЛЬЛАК/МАГНИТОГОРСК (@dina__fed) 8 Сен 2019 в 9:45 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наращивание ногтей Речица (@makarova___kristina) 29 Янв 2020 в 9:23 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студия красоты Milky (@milky_club) 5 Янв 2020 в 1:10 PST

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНІКЮР▪️ПЕДИКЮР▪️ЛУЦЬК (@andriychuk.nails) 21 Янв 2020 в 12:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nails (@anastasia_bear_nails) 13 Ноя 2019 в 10:57 PST

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Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 налічується 14 пам’ятних дат.

Зокрема, в останньому місяці зими українці святкуватимуть Міжнародний день бармена (6 лютого), Міжнародний день стоматолога (9 лютого), День комп’ютерника (14 лютого), Всесвітній день соціальної справедливості (20 лютого) та Міжнародний день рідної мови (21 лютого).