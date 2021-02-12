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Факти / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Манікюр на День святого Валентина 2021

День святого Валентина – одне з улюблених свят для багатьох дівчат.

манікюр

Практично кожна прагне виглядати на побаченні з хлопцем ідеально та заздалегідь продумує всі деталі образу: зачіска, макіяж і особливо – який манікюр зробити на День святого Валентина.

Найпопулярніші ідеї манікюру в День святого Валентина – відтінки червоного, рожевого, персикового, білого зі всілякими дизайнами.

Залежно від того, яким кольорам ви віддаєте перевагу – проявіть фантазію і дозвольте собі трохи яскравих акцентів.

У День святого Валентина 2021 ви повинні бути особливою, серед наймодніших дизайнів нігтів – френч із серцями, крапки різних розмірів, лунки, блискітки та геометрія.

 

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Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 налічується 14 пам’ятних дат.

Зокрема, в останньому місяці зими українці святкуватимуть Міжнародний день бармена (6 лютого), Міжнародний день стоматолога (9 лютого), День комп’ютерника (14 лютого), Всесвітній день соціальної справедливості (20 лютого) та Міжнародний день рідної мови (21 лютого).

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