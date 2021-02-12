Повний місяць у лютому 2021 року буде наприкінці місяця. Українці спостерігатимуть повну фазу 27 лютого. Світило перебуватиме у знаку Діва.

Повний місяць має здатність впливати на загальний стан людини, її самопочуття, можлива підвищена чутливість та емоційність.

Читайте Календар магнітних бур на 2021 рік

У лютому 2021 року відзначають декілька сприятливих днів відповідно до фаз місяця. Такі дні будуть 2, 7, 17, 22 лютого. Натомість несприятливі спостерігатимуться – 4, 11, 19, 27 лютого.

У день повного місяця у лютому 2021 року варто влаштувати собі відпочинок, не ухвалювати важливих рішень.

Місячний календар на 2021 рік

Місячний календар на 2021 рік передбачає багато сприятливих днів. За допомогою такого календаря можна дізнатися циклічні зміни фаз Місяця, місячних днів, отримати рекомендації щодо справ та планів.

У місячному календарі на 2021 рік можна детально ознайомитись з кількістю несприятливих днів та що не варто робити.