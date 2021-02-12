В Україні спостерігається зростання фішингових атак щодо початку вакцинації від коронавирусу, повідомляє РНБО. Одну з них кіберполіція зафіксувала в кінці січня.

На популярній хостинговій платформі була прикріплена фейкова веб-сторінка, яка імітувала посилання на офіційний портал Міністерства охорони здоров’я України.

Злочинці створювали домени, назва яких була дуже схожа на офіційний сайт МОЗ. Коли людина переходила за посиланням, то потрапляла на фейкову сторінку, де була розміщена інформація про старт вакцинації з 25 січня.

Для того, щоб дізнатись усі подробиці, користувачеві пропонували завантажити документ Word, в який було вбудовано шкідливий код. Він завантажував на комп’ютер шкідливий скрипт, який забезпечував віддалене керування.

Таким чином шахраї отримували доступ до комп’ютера людини.

Від початку пандемії Covid-19 щодня у світі фіксувалось понад 18 млн фішингових атак, адже шахраї одразу почали вигадувати нові схеми обману людей.

У другій половині 2020 року ця статистика пішла на спад, а шахрайські схеми стали більш направленими.

Кібератака на сайт КМДА

10 лютого на офіційний портал КМДА було здійснено серію кібератак, через яку в роботі сайту стались збої.

Віталій Кличко запевнив, що незручності є тимчасовими і спеціалісти працюють над вирішенням проблеми.