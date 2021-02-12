Що приготувати на День святого Валентина 2021 – найкращі ідеї

День святого Валентина неможливо уявити без романтичної вечері при свічках. Що приготувати 14 лютого, якщо ви вирішили відзначити День закоханих у домашньому затишку?

Страви не обов’язково мають бути складними, головне – легкими і оформленими з вигадкою і любов’ю.

Ще більше значення, мабуть, має антураж – свічки, приємна музика і красиво накритий стіл.

У такій обстановці кохана сприйме ваші старання як кулінарний шедевр. Ловіть рецепти!

Салат Негреско

Складові:

400 г відвареного курячого філе;

два свіжих огірка;

чотири зварені круто яйця;

200 г чорносливу;

100 г твердого сиру;

100 г волоських горіхів;

по шість столових ложок майонезу і йогурту грецького;

сіль за смаком.

Фото: recepty_vkusno_vsegd

Приготування:

Куряче філе і яйця нарізати тонкою соломкою. Огірки і твердий сир натерти на крупній тертці. Чорнослив теж нарізати тонкими смужками. Волоські горіхи подрібнити в блендері. Майонез змішати з йогуртом або сметаною до однорідності. Всі продукти викладати шарами в порційні вазочки в такій послідовності: курка, яйця, огірки, чорнослив, горіхи, сир. Кожен шар перемащувати заправкою з майонезу і йогурту. Перед подачею поставити на годину до холодильника.

Яловичина у кисло-солодкому соусі

Складові:

500 г яловичини;

одна цибулина;

перець і сіль за смаком.

Для соусу:

дві столові ложки меду;

один лимон;

дві столові ложки томатної пасти;

п’ять столових ложок соєвого соусу;

зубчик часнику;

100 мл води.

Фото: kate_epil46

Приготування:

Яловичину нарізати на шматочки середньої величини, цибулю – півкільцями і обсмажити на соняшниковій олії протягом 15-20 хв. Для соусу змішати мед, соєвий соус, томатну пасту і тертий часник. Обсмажене м’ясо поперчити, вилити в нього соус і протушкувати на середньому вогні хвилин 10. Додати воду і тушкувати під кришкою ще 10 хвилин. Можна подати з картопляним пюре.

Фаршировані курячі грудки

Складові:

чотири курячі грудки;

чотири шматочки моцарели;

чотири шматочки шинки;

180 г брокколі;

яйце;

1/2 столової ложки води;

1/4 склянки панірувальних сухарів;

сіль і перець за смаком;

сушена петрушка.

Фото: food_blog_online

Приготування:

Розділити броколі на суцвіття, відварити протягом двох хвилин і відразу ж опустити в холодну воду, щоб вони не втратили колір. Курячі грудки відбити, посолити і поперчити. На кожну викласти по шматочку моцарели і шинки. Скрутити в рулет і закріпити зубочисткою. Збити яйце з водою, вмочити кожен рулетик в яйце, потім в панірувальні сухарі. Викласти курячі рулетики у форму для запікання і поставити в розігріту до 175 градусів духовку на 30 хвилин.

Шоколадно-банановий тарт

Інгредієнти для основи:

100 г вівсяного борошна;

0,5 ч. л. розпушувача;

70 г бананів;

один білок;

0,5 ч. л. какао.

Інгредієнти для начинки:

400 г сиру;

яйце;

жовток;

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю;

30 г какао;

200 г бананів;

щіпка ваніліну;

підсолоджувач.

Фото: desserts.pp

Приготування:

Банан перетерти в пюре, додати вівсяне борошно, розпушувач, какао, білок. Замісити еластичне тісто, викласти у форму, сформувати дно і бортики. Випікати в духовці на 190 градусах 15 хвилин. Всі інгредієнти для начинки збити блендером і викласти на готовий корж. Випікати на 180 градусах ще близько 40-45 хвилин. Дати тарту охолонути і поставити на пару годин в холодильник, а краще на ніч.

Ідеї для подарунків на День святого Валентина

День святого Валентина – найромантичніший день року. І всі чоловіки прагнуть зробити своїм коханим жінкам особливий подарунок, який би допоміг підкреслити силу їхніх почуттів.

Серед ідей для подарунку коханій на День закоханих можна обрати прикраси, сертифікати на косметику, подорож на вихідні.