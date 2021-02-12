Сніданок на День святого Валентина 2021: що приготувати другій половинці

День святого Валентина – найромантичніше свято у році. У цей день багато пар проводять час разом і згадують найщасливіші моменти у стосунках.

На День закоханих кожен намагається догодити своїй другій половинці і зробити день незабутнім. Один з найромантичніших вчинків – сніданок у ліжко на День святого Валентина.

Романтика – це не розкішні ресторани та дорогі подарунки, а бажання радувати один одного та атмосфера кохання. Сніданок на День святого Валентина точно не залишить байдужою жодну людину.

Факти ICTV зібрали найкращі ідеї, що приготувати на сніданок на День святого Валентина.

Яєчня в тості

Інгредієнти:

тостовий хліб – 1 скибочка

куряче яйце – 1 шт

вершкове масло – 3 ст.л.

рослинна олія – 2 ст.л.

сіль, перець (за смаком)

Приготування:

Взяти скибочку тостового хліба і вирізати в центрі сердечко. Розігріти вершкове масло на середньому вогні. Обсмажити хліб з одного боку. Додати ще трохи олії і перевернути хліб. У формочку додати яйце, посолити і смажити декілька хвилин.

Прикрасити можна зеленню і свіжими овочами.

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Млинці у формі сердець

Інгредієнти:

молоко – 1 склянка

борошно пшеничне – 1 склянка

яйце куряче – 1 шт.

цукор – 2 ст.л.

вершкове масло – 30 г

розпушувач тіста – 1 ч.л.

сіль – щіпка

Приготування:

Змішати в мисці пшеничне борошно, сіль, цукор і розпушувач. Додати склянку теплого молока, і все розмішати, щоб не залишилося грудочок. Розбити в окремій склянці одне велике яйце і збити до однорідності, потім додати в тісто.

Розтопити вершкове масло і охолодити. Влити його в тісто та перемішати. Прогріти сковороду і змастити розтопленим вершковим маслом. Влити тісто в кондитерський шприц і намалювати на розігрітій сковороді серце – контур розфарбувати тістом. Обережно перевернути його на іншу сторону.

Для гарної подачі рекомендуємо прикрасити ягідним або фруктовим джемом, згущеним молоком або посипати цукровою пудрою.

Панкейки

Інгредієнти:

молоко – 210 г (мл)

куряче яйце – 1 шт

борошно – 200 г

розпушувач – 5 г (1 ч. ложка)

масло рослинне – 25 г (2 ст. ложки)

цукор – 30 г (2 ст. ложки)

сіль – 1/2 ч. ложки

Приготування:

У ємність вибити яйце, додати цукор і сіль. Збити міксером. Додати молоко і перемішати. Налити рослинне масло і перемішати. В окремій ємності просіяти борошно і розпушувач, потім перемішати і додати в ємність з тістом.

Поставити сковороду на середній вогонь і добре розігріти. Налити тісто на гарячу сковороду. Коли на поверхні налитого тіста почнуть з’являтися бульбашки – перевернути панкейк.

Для більш вишуканого смаку можна додати соус із журавлини і вершки.

Накриваючи стіл до сніданку на День святого Валентина 2021, можна покласти фотографії, які нагадають вам про щасливі спільні моменти, записку з освідченням у коханні або ж, традиційно, прикрасити кімнату квітами.

Подарунки хлопцям на День святого Валентина

Дівчата так само, як і хлопці, переймаються, що подарувати коханій людині. Навіть добре знаючи характер та захоплення, знайти найкращий подарунок у найромантичніший день року складно.

Факти ICTV вирішили полегшити дівчатам це завдання й зібрали найкращі варіанти, що подарувати хлопцеві на День святого Валентина.