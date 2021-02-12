Погода на 12 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні 12 лютого прогнозують сильні опади.

На Заході очікуються снігопади. Температура вдень -12°…-10°, вночі -12°…-10°.

У північних регіонах також опади. Стовпчики термометрів покажуть удень -11°….-7°, вночі -1°1….-7°.

Центральні області також буде засипати снігом. Вдень -9°…-2°, вночі -9°…-2°.

На Сході країни пройдуть дощі та мокрий сніг. Стовпчики термометрів покажуть 3°…7°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися снігопаду та морозів до -8°. Однак на Херсонщині та Запоріжжі прогнозують мокрий сніг і 3°…5°.

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.