13 лютого відзначають Всесвітній день радіо. Цю дату обрали, тому що у 1946 році вперше вийшло в ефір Радіо ООН. Також відзначають День народження кінокамери, День солодких снів, День світового кіно та Міжнародний день презерватива.

За церковним календарем віряни вшановують пам’ять Святого Микити. Його зарахували до святих за те, що він зробив багато добрих справ, жив скромно і проповідував християнство.

Раніше люди вірили, що саме у цей день бешкетують лісовики. За повір’ями, вони здатні осідлати коника на даху, через що будинок може похитнутися. Тому господарі дуже ретельно оберігали свої домівки.

День ангела відзначають: Ян, Микита, Ілля, Іван, Віктор, Афанасій.

Цей день варто провести у колі сім’ї, а також робити добрі справи.

Народні прикмети на 13 лютого:

Ясна ніч – завтра буде сонячна погода.

Ворони голосно кричать – прикмета того, що буде заметіль.

Горобці утеплюють гнізда – буде холодно.

Якщо людина народилася 13 лютого, вона любитиме мистецтво.

Що не можна робити 13 лютого:

Ввечері не можна виходити з дому, бо недоброзичливці можуть вас наврочити.

Календар свят на лютий

Місяць лютий рясніє різноманітними святами. У календарі на лютий 2021 року не має державних свят, тому українці не отримають додаткових вихідних.

Втім, у лютому майже у всьому світі відзначають одне із найромантичніших свят – День святого Валентина.