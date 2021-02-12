11 лютого Європейський парламент затвердив резолюцію про виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС. У резолюції відзначаються успіхи України щодо виконання Угоди та наводиться низка коментарів.

Серед іншого, до резолюції внесено пункт із закликом про приєднання України до Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту (IHRA) та прийняття Україною визначення антисемітизму IHRA. Також європарламентарі закликали Європейську комісію запросити Україну долучитися до програми Європа для громадян.

Внесення цього пункту ініціював депутат Європейського парламенту Влодзімеж Цимошевич та підтримала Робоча група Європарламенту Бабин Яр – Пам’ять заради майбутнього.

Зокрема, у документі йдеться про заклик до України:

посилити вшанування пам’яті жертв Голокосту, приєднавшись до Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту (IHRA) та прийнявши визначення антисемітизму IHRA;

продовжувати вшановувати пам’ять жертв тоталітаризму.

Доповідачем щодо України виступив депутат із Німеччини від групи Європейської народної партії, співголова групи Бабин Яр – Пам’ять заради майбутнього Майкл Галер.

– Україна обрала європейський шлях. Ми вас у цьому підтримуємо. Якщо переважна більшість громадян України має свій шлях, цей шлях незворотній. Тільки перспектива європейського способу життя відповідає засадам стабільної демократії, – наголосив він.

На думку члена Європарламенту Володзімежа Цимошевича Україна досягла значного прогресу за останні роки, а Європейський Союз повинен продовжувати підтримувати її.

– Ось чому я наполягав на тому, щоб у звіті ми закликали Комісію надати Україні доступ до програми Європа для громадян. Я вважаю, що Україна має пам’ятати нашу спільну історію Голокосту та вшановувати пам’ять своїх жертв, прийнявши визначення антисемітизму, передбачене IHRA, – зазначив Володзімеж Цимошевич.

Нагадаємо, 13 січня 2021 року робоча група Європарламенту Бабин Яр – Пам’ять заради майбутнього оприлюднила декларацію з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, що відзначається 27 січня.

Декларацію підписали дванадцять членів Європейського парламенту, що представляють три основні політичні групи та дев’ять держав-членів: Моніка Беньова, Майкл Галер, Петрас Ауштревічус, Влодзімеж Цимошевич, Рафаель Глюксманн, Ганнес Гайде, Ніклас Гербст, Лукаш Когут, Хуан Фернандо Лопес Агілар, Ельжбета Лукачевська, Людмила Новак та Фредрік Ріс.

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Ще раніше Робоча група Європарламенту Бабин Яр – Пам’ять заради майбутнього заявила про принципову підтримку Меморіального центру Голокосту Бабин Яр відзначала у його діяльності прихильність загальноєвропейським цінностям та його вклад у розвиток толерантного суспільства.