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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

5 фільмів про кохання до Дня святого Валентина

На День закоханих усім хочеться створити романтичну та затишну атмосферу. Фільми про кохання чудово доповнюють святковий вечір.

5 фільмів про кохання до Дня святого Валентина

Список романтичних фільмів до Дня святого Валентина дійсно нескінченний, оскільки безліч картин зняті про любов, а вибрати один досить складно.

Факти ICTV зібрали п’ять найкращих фільмів на День святого Валентина.

Почати спочатку

Легенда американського шоу-бізнесу Ден і скромна співачка Грета, яку кинув зірковий хлопець, випадково зустрічаються в одному з нью-йоркських пабів.

Фильмы на День святого Валентина 2020

Пісня Грети, яка звучить зі сцени бару, змушує Дена залишити думки про невдалий бізнес і самогубство, на яке він зважився піти. Зустріч двох молодих людей дає новий шанс кожному, щоб почати своє життя так, як вони мріють.

Віднесені вітром

Класика кіно, яку хочеться переглядати знову і знову.

Фильмы на День святого Валентина 2020

Юна Скарлетт О’хара має все, що забажає. На тлі розмов про неминучу війну дівчина мріє про заміжжя з Ешлі Вілксі – багатим і красивим власником сусідньої плантації.

Однак згодом Скарлетт дізнається, що чоловік вибрав іншу жінку, а громадянська війна в США вже ось-ось почнеться.

Щоденник пам’яті

Історія кохання простого сільського хлопця і багатої дівчини, які всупереч незгоди батьків зустрічаються, але з часом Еллі прислухається до старших і кидає хлопця.

Фильмы на День святого Валентина 2020

Ной тим часом встиг побувати на Другій світовій війні, а коли після армії повернувся додому – Еллі вже знайшла собі нареченого.

Після довгої розлуки Еллі зустрічає його і розуміє, що почуття все так само сильні.

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Вічне сяйво чистого розуму

Романтична драма розповідає про зустріч Джоела і Клементини в День святого Валентина. Закохана пара після тривалих відносин розуміє, що через несхожість характерами стосунки далі тривати не можуть.

Фильмы на День святого Валентина 2020

Маючи можливість видаляти зі своєї пам’яті будь-які спогади, Клементина вирішує забути все, що пов’язувало її з Джоелом. Чоловік спочатку вирішує зробити те ж саме, проте під час стирання пам’яті він вирішує все залишити і завоювати серце Клементини знову.

Ла-ла-ленд

У центрі сюжету – закохані джазовий піаніст Себастьян і актриса-початківець Міа, які проживають в Лос-Анджелесі і мають кожен свою мрію.

Фильмы на День святого Валентина 2020

Міа мріє про акторство, але поки чергує невдалі проби з роботою в барі, розносячи випивку відвідувачам. Себастьян хоче відкрити свій джазовий клуб, але він на мілині.

Його музика не вписується у формат закладів, де йому доводиться працювати. Ці двоє настільки схожі своїми мріями, що не могли не закохатися один в одного. Але що буде з почуттями, якщо вони прийдуть до мети?

Якщо ж ви хочете зробити пропозицію своїй коханій незабутньою та ще й у День святого Валентина, а у вас брак ідей, то з цим допоможе старий добрий кінематограф. Уявити та відчути себе однією із зірок Голлівуду цілком можливо.

Факти ICTV пропонують п’ятірку оригінальних ідей для пропозиції руки та серця у День святого Валентина із популярних та романтичних стрічок.

Фото: Pixabay

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