PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Де зайнятись сексом у День святого Валентина – 5 незвичайних місць

День закоханих 2021 вважають найромантичнішим святом у році. Ідеальний вечір важко уявити без обіймів та поцілунків коханої людини.

Де зайнятись сексом у День святого Валентина – 5 незвичайних місць

Щоб розігріти почуття та пристрасно провести ніч, Факти ICTV зібрали топ цікавих місць, де можна зайнятись сексом на День святого Валентина поза домом.

Готель

5 місць для сексу на День закоханих

Хто не мріяв зайнятися сексом в готелі? Знято десятки фільмів із сюжетом, де все починалось із ночі в готельному номері.

Це завжди нова атмосфера, плюс можна дозволити влаштувати справжній безлад, скинути матрац на підлогу і влаштувати приватну вечірку без правил.

У готелі можна не стримувати себе у гучних рольових іграх – вранці вам не буде соромно перед сусідами, бо ви навіть не знайомі.

Кінотеатр

5 місць для сексу на День закоханих

Погодьтесь, далеко не кожен фільм може зацікавити більше, ніж секс із коханою людиною. Купуйте квиток на останній сеанс та запасайтесь поп-корном.

Кінотеатр – це одне із класичних місць сексу підлітків, тому подвійну насолоду принесе відчуття повернення у цей романтичний вік.

Тільки не забудьте переконатись, що у вас немає сусідів на найближчих рядах.

Читайте
Романтика, кохання і секс - гороскоп на сумісність знаків зодіаку

Примірочна

5 місць для сексу на День закоханих

Секс в магазині – чи не найпопулярніша чоловіча фантазія. День можна провести за шопінгом, закінчивши покупки у магазині нижньої білизни.

Затягнути коханого до примірочної, щоб ближче роздивитись та вибрати колір бюстгальтера чи трусиків, буде неважко.

Кабінки мають знаходитись у тому місці, де за покупцями не наглядають. Остерігайтесь відеокамер спостереження, якщо, звісно, не хочете прославитись у соцмережах.

Музей

5 місць для сексу на День закоханих

Секс в музеї – еротична мрія кожного інтелектуала. Під час екскурсії можна непомітно виманити свого коханого із натовпу відвідувачів, щоб відвести до найбезлюднішого залу.

Займатися сексом поміж експонатів, яким кількасот років – ось що запам’ятається вам справді надовго.

Якщо ж у кожному залі вам зустрінуться похмурі наглядачі, завжди можна скористатися вбиральнею. Таку екскурсію не раз захочеться повторити.

Парковка

5 місць для сексу на День закоханих

Секс в автомобілі – це завжди азарт. Відчуття, ніби ось-ось, і вас спіймають, додає неабиякої гостроти. Як варіант, це може бути паркінг біля торгового центру.

У великих містах збудовано чимало житлових комплексів, де парковка розташована на високому підвищенні.

Це означає, що крім палкого сексу, ви також зможете насолодитись видами вечірнього міста.

Раніше Факти ICTV розповідали, що можна подарувати хлопцеві на День святого Валентина.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка