День ангела Вікторії святкують 13 лютого. Це ім’я має латинське коріння і означає переможниця.

Ім’я дуже поширене на території України. Його власниці – веселі і життєрадісні особистості, які вміють цінувати кожну мить життя. Вікторії з дитинства дуже кмітливі дівчата, завжди досягають поставлених цілей.

В іменини Вікторії 13 лютого Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і листівках.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Привітання з Днем ангела Вікторії в СМС

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Майорять сонця промінці:

Бажають щастя нашій Віці!

Вітаємо! Вітаємо!

Бути успішною бажаємо!

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Прийми, Вікусю, привітання!

Ти краси і шарму ідеал.

Хай справджуються бажання,

Всіх тобі благ.

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Від щирого серця бажаю, Віко,

Тобі посмішок, позитиву.

Завжди жити з радістю і шиком,

Вільно, круто і щасливо!

Привітання з Днем ангела Вікторії у листівках

Календар церковних свят на лютий

У православному календарі на лютий 2021 року є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначають 15 лютого.

Це одне з дев’яти дванадесятих неперехідних свят, тобто з незмінною датою. Водночас в останній місяць зими не буде офіційних свят і додаткових вихідних.

Повний календар церковних свят на лютий 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.