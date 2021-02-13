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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Вікторії – найкращі привітання з іменинами у СМС і листівках

День ангела Вікторії святкують 13 лютого. Це ім’я має латинське коріння і означає переможниця.

День ангела Вікторії – найкращі привітання з іменинами у СМС і листівках

Ім’я дуже поширене на території України. Його власниці – веселі і життєрадісні особистості, які вміють цінувати кожну мить життя. Вікторії з дитинства дуже кмітливі дівчата, завжди досягають поставлених цілей.

В іменини Вікторії 13 лютого Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і листівках.

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Календар державних свят на 2021 рік

Привітання з Днем ангела Вікторії в СМС

***

Майорять сонця промінці:
Бажають щастя нашій Віці!
Вітаємо! Вітаємо!
Бути успішною бажаємо!

***

Прийми, Вікусю, привітання!
Ти краси і шарму ідеал.
Хай справджуються бажання,
Всіх тобі благ.

***

Від щирого серця бажаю, Віко,
Тобі посмішок, позитиву.
Завжди жити з радістю і шиком,
Вільно, круто і щасливо!

Привітання з Днем ангела Вікторії у листівках

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

день ангела

Календар церковних свят на лютий

У православному календарі на лютий 2021 року є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначають 15 лютого.

Це одне з дев’яти дванадесятих неперехідних свят, тобто з незмінною датою. Водночас в останній місяць зими не буде офіційних свят і додаткових вихідних.

Повний календар церковних свят на лютий 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Pixabay

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