День ангела Вікторії святкують 13 лютого. Це ім’я має латинське коріння і означає переможниця.
Ім’я дуже поширене на території України. Його власниці – веселі і життєрадісні особистості, які вміють цінувати кожну мить життя. Вікторії з дитинства дуже кмітливі дівчата, завжди досягають поставлених цілей.
В іменини Вікторії 13 лютого Факти ICTV підготували найкращі привітання у СМС і листівках.
Привітання з Днем ангела Вікторії в СМС
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Майорять сонця промінці:
Бажають щастя нашій Віці!
Вітаємо! Вітаємо!
Бути успішною бажаємо!
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Прийми, Вікусю, привітання!
Ти краси і шарму ідеал.
Хай справджуються бажання,
Всіх тобі благ.
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Від щирого серця бажаю, Віко,
Тобі посмішок, позитиву.
Завжди жити з радістю і шиком,
Вільно, круто і щасливо!
Привітання з Днем ангела Вікторії у листівках
Календар церковних свят на лютий
У православному календарі на лютий 2021 року є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначають 15 лютого.
Це одне з дев’яти дванадесятих неперехідних свят, тобто з незмінною датою. Водночас в останній місяць зими не буде офіційних свят і додаткових вихідних.
Повний календар церковних свят на лютий 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.