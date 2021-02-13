14 лютого у всьому світі закохані святкують найромантичніше свято року – День святого Валентина. Цей день сповнений романтикою, ніжністю та турботою.
Попри те, що це свято в Україні не державне, закохані все одно святкують його в романтичній атмосфері.
В цей день люди вітають один одного, даруючи листівки – валентинки, та присвячуючи вірші. Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах з Днем святого Валентина.
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А у вечері – дарунки!
***
Бажаю тобі кохання:
Не такого, як місяць, бо він пропадає,
Не такого, як сонце, бо воно згасає,
Не такого, як вітер, бо він гуляє,
А такого, як небо, бо воно безкрає!
З Днем святого Валентина!
***
Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай в День закоханих мій поцілунок!
***
День святого Валентина,
І за вікном одна картина.
Всі з букетами ідуть,
І любов усім несуть.
Я тебе в цей вітаю,
Своє серце відправляю.
Все ж бувають чудеса:
Було серце – стало два.
5 ідей з кіно, як зробити пропозицію в День святого Валентина
Якщо ж ви хочете зробити пропозицію своїй коханій незабутньою та ще й у День святого Валентина, а у вас брак ідей, то з цим допоможе старий добрий кінематограф. Уявити та відчути себе однією із зірок Голлівуду цілком можливо.
Факти ICTV пропонують п’ятірку оригінальних ідей для пропозиції руки та серця у День святого Валентина із популярних та романтичних стрічок.