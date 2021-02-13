14 лютого у всьому світі закохані святкують найромантичніше свято року – День святого Валентина. Цей день сповнений романтикою, ніжністю та турботою.

Попри те, що це свято в Україні не державне, закохані все одно святкують його в романтичній атмосфері.

В цей день люди вітають один одного, даруючи листівки – валентинки, та присвячуючи вірші. Факти ICTV підготували найкращі привітання у віршах з Днем святого Валентина.

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А у вечері – дарунки!

***

Бажаю тобі кохання:

Не такого, як місяць, бо він пропадає,

Не такого, як сонце, бо воно згасає,

Не такого, як вітер, бо він гуляє,

А такого, як небо, бо воно безкрає!

З Днем святого Валентина!

***

Візьму я великий палкий поцілунок,

Його запакую в яскравий пакунок,

До крил валентинці скоріш причеплю

Й до тебе летіти з пакунком велю!

Сміліш відкривай цей барвистий пакунок,

Приймай в День закоханих мій поцілунок!

***

День святого Валентина,

І за вікном одна картина.

Всі з букетами ідуть,

І любов усім несуть.

Я тебе в цей вітаю,

Своє серце відправляю.

Все ж бувають чудеса:

Було серце – стало два.

Читайте 7 ідей для подарунків дівчині на День святого Валентина

5 ідей з кіно, як зробити пропозицію в День святого Валентина

Якщо ж ви хочете зробити пропозицію своїй коханій незабутньою та ще й у День святого Валентина, а у вас брак ідей, то з цим допоможе старий добрий кінематограф. Уявити та відчути себе однією із зірок Голлівуду цілком можливо.

Факти ICTV пропонують п’ятірку оригінальних ідей для пропозиції руки та серця у День святого Валентина із популярних та романтичних стрічок.