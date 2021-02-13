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Наташа Тарчевська |

Найкращі привітання з днем ангела Богдана у листівках

Щороку день ангела Богдана 2021 відзначають 13 лютого.

Найкращі привітання з днем ангела Богдана у листівках

Ім’я Богдан має слов’янське походження та означає Богом даний.

Найкращі привітання з днем ангела Богдана в листівках дивіться на Фактах ICTV.

День ангела Богдана: привітання у листівках

День ангела Богдана: привітання у листівках

День ангела Богдана: привітання у листівках

День ангела Богдана: привітання у листівках

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Календар свят на лютий 2021

У повному календарі свят на лютий 2021 більше десятка цікавих дат.

Найбільш популярним святом останнього місяця зими є День святого Валентина (14 лютого).

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