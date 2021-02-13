Головне свято 14 лютого – це День святого Валентина. Дата приурочена романтиці, коханню та ніжності.
Окрім цього, православні віряни згадують святого Тифона – покровителя любові та злагоди.
Іменини цього дня святкують Василь, Давид, Микола, Петро, Тимофій.
Прикмети 14 лютого
- Небо в зірках – весна настане нескоро.
- Пішов сніг – навесні часто йтимуть дощі.
- Якщо знайти пару птахів, то можна подивитися, якою буде ваша друга половинка:
Синички – суджений буде молодим, веселим і добрим;
Ворони – людина у зрілому віці і дуже сувора;
Сороки – суджений буде легковажним та балакучим.
- Зірки падають – весна буде теплою.
- Якщо тепло – найближчий місяць також буде теплим.
- Одруження цього дня – до щасливого шлюбу.
Що не можна робити 14 лютого
- не можна виносити сміття;
- не можна сваритися;
- не варто експериментувати із зовнішністю: стригти або фарбувати волосся.
Календар свят на лютий 2021
У повному календарі свят на лютий 2021 більше десятка важливих дат.
Интересные праздники последнего месяца зимы – День спонтанного проявления доброты и Международный день родного языка.