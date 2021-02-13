Головне свято 14 лютого – це День святого Валентина. Дата приурочена романтиці, коханню та ніжності.

Окрім цього, православні віряни згадують святого Тифона – покровителя любові та злагоди.

Іменини цього дня святкують Василь, Давид, Микола, Петро, Тимофій.

Прикмети 14 лютого

Небо в зірках – весна настане нескоро.

Пішов сніг – навесні часто йтимуть дощі.

Якщо знайти пару птахів, то можна подивитися, якою буде ваша друга половинка:

Синички – суджений буде молодим, веселим і добрим;

Ворони – людина у зрілому віці і дуже сувора;

Сороки – суджений буде легковажним та балакучим.

Зірки падають – весна буде теплою.

Якщо тепло – найближчий місяць також буде теплим.

Одруження цього дня – до щасливого шлюбу.

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Що не можна робити 14 лютого

не можна виносити сміття;

не можна сваритися;

не варто експериментувати із зовнішністю: стригти або фарбувати волосся.

Календар свят на лютий 2021

У повному календарі свят на лютий 2021 більше десятка важливих дат.

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