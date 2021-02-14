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Факти / Lifestyle
Андрій Жигайло |

День ангела Валентина – привітання у листівках і СМС

День святого Валентина у всьому світі традиційно святкують 14 лютого, хоча православна церква відзначає цей день 12 серпня.

День ангела

Православні у своїх богослужіннях згадують про трьох подвижників з ім’ям Валентин, які жили на початку тисячоліття.

Значення імені Валентин

Ім’я Валентин має латинське походження від слова valens та означає “здоровий” або “сильний”.

Це ім’я найбільше поширене у Білорусі, Україні, Росії, Італії, Франції.

В англійській мові ім’я Валентин пишеться як Valentine та читається як Валентайн. Найпопулярніша зменшувальна форма – Val, що читається як Вел.

В Україні поширена коротка форма імені – Валя і вживається однаково як для чоловічого, так і для жіночого імені.

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Факти ICTV зібрали найкращі вітання для Валентинів у листівках та СМС.

День ангела – Валентина 14 лютого: привітання і значення іменіДень ангела – Валентина 14 лютого: привітання і значення імені

День ангела – Валентина 14 лютого: привітання і значення імені

День ангела – Валентина 14 лютого: привітання і значення імені

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Привітання з днем Валентина в СМС

Валентин, будь веселим і ласкавим, і на віки щасливим будь. В цей день прекрасний і радісний, всі турботи свої забудь.

***

Удачі, натхнення й духовного росту, хай буде в житті усе легко та просто!

***

Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожная днина!

***

Вітаємо ми Валентина
В цей веселий час
І бажаємо, щоб рум’яним
Залишався, як зараз!

Календар свят на лютий

Місяць лютий рясніє різноманітними святами. У календарі на лютий 2021 року не має державних свят, тому українці не отримають додаткових вихідних.

Втім, у лютому майже у всьому світі відзначають одне із найромантичніших свят – День святого Валентина.

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