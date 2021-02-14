День ангела – Валентина 14 лютого: привітання і значення імені

День святого Валентина у всьому світі традиційно святкують 14 лютого, хоча православна церква відзначає цей день 12 серпня.
Православні у своїх богослужіннях згадують про трьох подвижників з ім’ям Валентин, які жили на початку тисячоліття.
Значення імені Валентин
Ім’я Валентин має латинське походження від слова valens та означає “здоровий” або “сильний”.
Це ім’я найбільше поширене у Білорусі, Україні, Росії, Італії, Франції.
В англійській мові ім’я Валентин пишеться як Valentine та читається як Валентайн. Найпопулярніша зменшувальна форма – Val, що читається як Вел.
В Україні поширена коротка форма імені – Валя і вживається однаково як для чоловічого, так і для жіночого імені.
Факти ICTV зібрали найкращі вітання для Валентинів у листівках та СМС.
Привітання з днем Валентина в СМС
Валентин, будь веселим і ласкавим, і на віки щасливим будь. В цей день прекрасний і радісний, всі турботи свої забудь.
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Удачі, натхнення й духовного росту, хай буде в житті усе легко та просто!
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Хай Ангел простелить троянди багряні
На довгій життєвій стежині.
Хай тануть у серці щастя й кохання
І радістю повниться кожная днина!
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Вітаємо ми Валентина
В цей веселий час
І бажаємо, щоб рум’яним
Залишався, як зараз!
Календар свят на лютий
Місяць лютий рясніє різноманітними святами. У календарі на лютий 2021 року не має державних свят, тому українці не отримають додаткових вихідних.
Втім, у лютому майже у всьому світі відзначають одне із найромантичніших свят – День святого Валентина.