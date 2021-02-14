У День святого Валентина, 14 лютого, Google створив святковий дудл, присвячений усім закоханим.

На стартовій сторінці Google поруч з назвою пошуковика з’явилися рожеві, червоні і золотисті серця. Сама назва Google також стала рожевою.

Обрали такий дизайн не випадково, адже головним символом Дня святого Валентина є червоне сердечко. Саме в його формі усі закохані 14 лютого дарують один одному святкові листівки — валентинки.

Хоча у світі це свято відзначають по-різному. До прикладу, на Філіппінах День святого Валентина святкують цілий тиждень – влаштовують весілля, фотосесії та застілля.

А в Естонії у цей день вітають один одного не лише закохані. Валентинки та подарунки дарують членам сім’ї, друзям і колегам.

Але все ж у День закоханих усім хочеться створити романтичну та затишну атмосферу. А допомогти у цьому можуть п’ять фільмів про кохання, які чудово доповнять святковий вечір.