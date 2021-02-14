День святого Валентина усі закохані відзначають 14 лютого. Якщо ж ваша кохана людина далеко, і ви не можете особисто привітати зі святом, висловіть свої почуття у листівках.
Окрім того, листівку на День закоханих можна додати до подарунку.
Факти ICTV зібрали для вас найромантичніші привітання з Днем святого Валентина.
14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. У цей день багато людей зізнаються у коханні і роблять пропозицію руки і серця на День закоханих.
Найчастіше пропозиції на вулиці або перед великою кількістю людей найнесподіваніші.