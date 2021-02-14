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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Листівки з Днем святого Валентина

День святого Валентина усі закохані відзначають 14 лютого. Якщо ж ваша кохана людина далеко, і ви не можете особисто привітати зі святом, висловіть свої почуття у листівках.

Листівки з Днем святого Валентина

Окрім того, листівку на День закоханих можна додати до подарунку.

Факти ICTV зібрали для вас найромантичніші привітання з Днем святого Валентина.

Читайте
День святого Валентина - коли святкують та історія

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

Листівки з днем Святого Валентина 2020

14 лютого всі закохані відзначають День святого Валентина. У цей день багато людей зізнаються у коханні і роблять пропозицію руки і серця на День закоханих.

Найчастіше пропозиції на вулиці або перед великою кількістю людей найнесподіваніші.

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