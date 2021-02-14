Меню на природу: що приготувати на день народження

Святкування дня народження на природі може стати чудовим варіантом для створення сімейної та теплої атмосфери. Такий спосіб підходить для людей, які люблять проводити час на свіжому повітрі та насолоджуватися природою. Що потрібно робити для того, щоб цей день пройшов незабутньо та легко?

Для іменника важливим аспектом є створення святкового столу. Як обрати та правильно приготувати страви в цей день, щоб рідні були ситими та насолоджувалися святом?

Факти ICTV підготували добірку рецептів страв, які легко готуються та ідеально підходять для святкування дня народження.

Меню для дня народження на природі

Перш за все треба скласти меню з урахуванням можливостей приготування їжі на природі. Тут будуть зайвими жирні та поживні страви або супи.

Ідеальним варіантом стануть холодні закуски, сендвічі та їхні різновиди, овочеві та фруктові нарізки, хумус, хліб, лаваш та сирні продукти. Для зручності інгредієнти необхідно підготувати заздалегідь, а кожну страву слід окремо запакувати в герметично закриті лотки.

Важливо враховувати кількість людей, які святкуватимуть день народження разом з вами. Також важливо розуміти уподобання гостей та складати меню з урахуванням ваших фінансових можливостей.

Сендвічі

У приготуванні ця страва надзвичайно легка, а начинку можна підібрати залежно від вподобань людини.

Популярні начинки для сендвічів:

з лососем, крем-сиром та бальзамічним соусом;

з авокадо, помідорами та сиром фета;

з індичкою, моцарелою та консервованими огірками;

з тунцем, майонезом та яйцем.

Для цього вам необхідні такі інциденти:

хліб для тостів;

лосось або будь-яка інша червона риба;

сири: моцарела, фета або сулугуні;

тунець та індичка;

свіжі та консервовані огірки;

майонез або жирна сметана;

яйця.

Спосіб приготування:

Хліб необхідно нарізати тонкими скибочками, після чого покласти начинку.

Сендвіч із консервованого тунця, яйця та огірка

Інгредієнти:

хліб для тостів;

консервований тунець;

свіжі або мариновані огірки;

відварені яйця;

майонез або зернова гірчиця.

На один шматочок хліба необхідно покласти консервований тунець та порізані огірки. Другий шматочок слід змастити тоненьким шаром майонезу та покласти нарізане яйце. Після цього шматки хліба треба з’єднати.

Все, ваш сендвіч готовий.

Рулети з лаваша

Це прекрасна та легка у приготуванні закуска. Лаваш – це тонкий вірменський хліб, який чудово поєднується з будь-якими начинками. Такі закуски можна зробити як солоною, так і солодкою стравою.

Популярні начинки для рулетів з лаваша:

сири: моцарела, крем-сири, сулугуні та гауда;

свіжі овочі: помідори, червоний перець, огірки;

гриби;

м’ясо та риба.

Рецепт рулетів з лососем, крем-сиром та зеленю

Інгредієнти:

вірменський лаваш;

червона риба;

крем-сир;

зелень.

Для приготування необхідно рівномірно розподілити крем-сир на лист лаваша та посипати його подрібненою зеленю. Потім слід покласти тоненькі скибочки лосося та замотати в один великий рулет.

Далі треба нарізати рулет на шматочки.

Рецепт рулету з шоколадною пастою, бананами та полуницею

Інгредієнти:

вірменський лаваш;

банани;

полуниця;

шоколадна або горіхова паста.

Для цієї закуски необхідно намастити горіхову або шоколадну пасту на лист лаваша, покласти на нього нарізані шматочки фруктів: бананів, полуниці або яблук та замотати в рулет, який потім треба нарізати на шматочки.

Брускета з запеченим баклажаном та помідорами

Смачна та легка у приготуванні італійська закуска. Для її приготування необхідно підготувати такі інгредієнти:

білий хліб;

оливкова олія;

помідори;

баклажани;

чорний перець та сіль;

часник.

Спосіб приготування:

На хліб слід викласти нарізані кубиками свіжі помідори, заздалегідь підсмажений баклажан та зубчик часнику. Після цього полити оливковою олією та посолити.

Овочева нарізка

Ця холодна закуска дуже корисна й не потребує багато часу для приготування. Для неї слід нарізати різноманітні свіжі овочі: помідори, огірки, моркву, перець та селеру. Щоб закуска стала поживнішою, поруч з овочами можна покласти хумус, яким гості зможуть змащувати овочі.

Запечені овочі

Для цього рецепту необхідно взяти з собою на природу гриль. Нарізані овочі викладаємо на гриль та обсмажуємо на вогні з кожної сторони по 3-4 хвилини.

Картопля, запечена на вогнищі

Кожну картоплину слід посолити додати невеликий шматочок масла й загорнути у фольгу. Краще взяти картоплю невеликих розмірів, тоді вона швидше запечеться.

Після чого бульбу необхідно покласти у вогонь та залишити запікатися на 20 хвилин.

Лимонад з м’ятою

Лимонад може стати чудовою альтернативою газованим напоям. А ще – він прекрасно освіжає. Для його приготування слід заздалегідь підготувати всі інгредієнти і змішати їх безпосередньо на природі.

Інгредієнти:

1 літр води;

50 грамів цукру або цукрозамінника;

лимон;

свіжа м’ята;

1 літр спрайту.

Рецепт приготування лимонного лимонаду

У велику місткість покладіть цукор та залийте водою. Після цього додайте до напою тонко нарізаний лимон та спрайт. Насамкінець додайте тонко нарізану м’яту та шматочки льоду.