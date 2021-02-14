День комп’ютерника в Україні: привітання у СМС та листівках

День комп’ютерника відзначають щороку 14 лютого. Це свято не є офіційним, проте його відзначають у багатьох країнах світу.

У 2021 році професійне свято програмістів та спеціалістів IT припадає на неділю.

День комп’ютерника почали відзначати з 1946 року, коли було продемонстровано перший робочий комп’ютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator).

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Цього дня варто привітати з професійним святом людей, які працюють із комп’ютерами, є програмістами та фахівцями IT.

Факти ICTV підготували привітання у листівках та СМС із Днем комп’ютерника.

Привітання у СМС:

Вітаємо з Днем комп’ютерника! Нехай робота завжди приносить задоволення та гроші. Професійного зростання та постійного вдосконалення.

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Із професійним святом! Нехай у роботі завжди все вдається, легкого та швидкого зростання, досягнення нових вершин.

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Із Днем комп’ютерника! Нехай професія ніколи не набридає, стає дедалі потрібнішою та престижнішою. Бажаю, щоб все складалось та виходило у професійному житті.

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Вітаю із професійним святом! Бажаю, щоб професійний шлях увінчувався лише успіхами, великими досягненнями. Нехай завжди будуть сили та наснага рухатися вперед.

Привітання у листівках:

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 налічується 14 визначних дат. В останньому місяці зими відзначають Міжнародний день онкохворої дитини (15 лютого), День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого), Всесвітній день соціальної справедливості (20 лютого) та Міжнародний день підтримки жертв злочинів (22 лютого).