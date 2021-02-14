День святого Валентина те свято, коли можна, не соромлячись, зізнатися у своїх почуттях або зайвий раз нагадати другій половинці про своє ставлення.

14 лютого прийнято з самого ранку вітати коханих, а навколишнім чищити щирого та міцного кохання.

Одним із найголовніших атрибутів цього свята є валентинки – лаконічні, вітальні листівки, які часто виконані у формі серця. Також у закоханих заведено дарувати квіти, солодощі та інші подарунки. Проте пандемія коронавірусу диктує свої правила життя, тому у більшості людей не буде можливості привітати близьких з цим свято кохання.

Читайте Оригінальні ідеї подарунків на День закоханих від Могилевської і Гвоздьової

Залишається лише один варіанти – привітання в онлайн-форматі. Для цього Факти ICTV створили оригінальні привітання з Днем святого Валентина у листівках.

Листівки з Днем святого Валентина:

Подарунок на День святого Валентина 2021

День святого Валентина – найромантичніший день року. І всі чоловіки прагнуть зробити своїм коханим жінкам особливий подарунок, який би допоміг підкреслити силу їхніх почуттів.

Що подарувати дівчині на День святого Валентина 2021 – читайте на Фактах ICTV.