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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

З Днем святого Валентина! Найкращі привітання у листівках

День святого Валентина те свято, коли можна, не соромлячись, зізнатися у своїх почуттях або зайвий раз нагадати другій половинці про своє ставлення.

День святого Валентина

14 лютого прийнято з самого ранку вітати коханих, а навколишнім чищити щирого та міцного кохання.

Одним із найголовніших атрибутів цього свята є валентинки – лаконічні, вітальні листівки, які часто виконані у формі серця. Також у закоханих заведено дарувати квіти, солодощі та інші подарунки. Проте пандемія коронавірусу диктує свої правила життя, тому у більшості людей не буде можливості привітати близьких з цим свято кохання.

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Залишається лише один варіанти – привітання в онлайн-форматі. Для цього Факти ICTV створили оригінальні привітання з Днем святого Валентина у листівках.

Листівки з Днем святого Валентина:

День святого Валентина 2021 - поздравления в открытках День святого Валентина 2021 - поздравления в открытках День святого Валентина 2021 - поздравления в открытках День святого Валентина 2021 - поздравления в открытках День святого Валентина 2021 - поздравления в открытках День святого Валентина 2021 - поздравления в открытках

Подарунок на День святого Валентина 2021

День святого Валентина – найромантичніший день року. І всі чоловіки прагнуть зробити своїм коханим жінкам особливий подарунок, який би допоміг підкреслити силу їхніх почуттів.

Що подарувати дівчині на День святого Валентина 2021 – читайте на Фактах ICTV.

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