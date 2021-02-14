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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Що приготувати на романтичну вечерю до Дня святого Валентина

День святого Валентина вважають одним з найромантичніших свят року. Цього дня кожен хоче якось по-особливому порадувати свою другу половинку.

Що приготувати на романтичну вечерю до Дня святого Валентина

Що приготувати на День Закоханих – часте питання, яким задаються пари. Адже хочеться, щоб було і смачно, і красиво, і, бажано, легко у приготуванні, оскільки часу зазвичай не так багато.

Ми зібрали для вас кілька простих рецептів на романтичну вечерю до Дня святого Валентина.

Канапе Сердечки

Що приготувати на романтичну вечерю до Дня Святого Валентина 2020

Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • чорний хліб – 4 скибочки;
  • вершковий сир – 4 ч. л;
  • огірок – 4 скибочки;
  • червона ікра – 4 ч. л;
  • м’ята.

Приготування:

  1. Вирізати за допомогою виїмок для печива сердечка з чорного хліба.
  2. Намазати хліб вершковим сиром.
  3. Викласти на кожен шматочок хліба по тонкій скибочці огірка.
  4. Прикрасити закуску ікрою та м’ятою.

Салат Чоловічий каприз

Що приготувати на романтичну вечерю до Дня Святого Валентина 2020

Фото: Kleo

Інгредієнти:

  • яловичина – 200 г;
  • яйця – 4 шт;
  • цибуля – 2 головки;
  • майонез;
  • оцет 6%;
  • сир твердий – 150 г;
  • сіль, перець.

Приготування:

  1. Відварити яловичину до готовності зі спеціями та сіллю.
  2. Цибулю нарізати дрібно, викласти в ємність і залити сумішшю води з оцтом, залишити маринуватися.
  3. Остудити яловичину і нарізати її невеликими кубиками.
  4. Відварені круто яйця натерти на крупній тертці.
  5. Зібрати салат: викласти шар яловичини, потім мариновану цибулю, нанести майонезну сітку.
  6. Зверху покласти шар натертих яєць. Покрити сирним шаром, натерши попередньо сир на крупній тертці.
  7. Шари в такому порядку повторити ще двічі.
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Десерт з желе

Що приготувати на романтичну вечерю до Дня Святого Валентина 2020

Фото: Kleo

Інгредієнти:

  • вишневе желе – 1 пачка;
  • желатин – 1 пакет;
  • сметана – 2 ст. л;
  • цукор – 1 ст. л.

Приготування:

  1. Розвести желе в воді згідно з інструкцією.
  2. У приготовані нахилені келихи налити вишневе желе до половини обсягу і прибрати в холодильник на 30 хвилин.
  3. Розвести в 150 мл води желатин до повного розчинення.
  4. Змішати сметану з цукром. Коли цукор повністю розчиниться, додати в суміш тепле желе.
  5. Дістати з холодильника келихи з фруктовим желе і доповнити їх білим желе.
  6. Поставити в холодильник на кілька годин.

Полуниця у шоколаді

Що приготувати на романтичну вечерю до Дня Святого Валентина 2020

Фото: Grandkulinar

Інгредієнти:

  • полуниця – 8 ягід;
  • крекери – 1 ст;
  • мигдаль – 1 ст;
  • розтоплений шоколад – 115 гр.

Приготування:

  1. Розподілити серед мисок товчені крекери, мигдаль і розтоплений шоколад.
  2. Підготувати дерев’яну дошку для подачі: накрити її листом вощеного паперу.
  3. Занурити полуницю спочатку в шоколад, а потім у крекер чи мигдаль.

День святого Валентина закохані щороку відзначають 14 лютого. Походження свята пов’язане з кількома легендами, але найпопулярнішим є переказ про священика Валентина.

Про те, як виникла традиція святкувати День закоханих, читайте на сайті Факти ICTV.

Фото: Pixabay

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